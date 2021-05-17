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بالصور "حميد الدين" من سوق السفر العربي: جاهزون لاستقبال السياح قريبًا في السعودية

مشاركة سعودية متميزة

بمشاركة سعودية مميزة وعلى مدى 4 أيام في معرض "سوق السفر العربي" بمركز دبي التجاري العالمي وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط تتضمن العلامات التجارية والشركات السياحية وعروض للكنوز الطبيعية والوجهات والمعالم والتجارب السياحية في البحر الأحمر والعلا والدرعية التاريخية وغيرها.

من ناحيته أكد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للھیئة السعودية للسیاحة استعداد المملكة لاستقبال السیاح والترحیب بھم وأن المملكة تتجه إلى فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريبًا بعد قرارها البدء في تخفيف القيود على السفر.

وأضاف أن مشاركة الھیئة في معرض "سوق السفر العربي"المقام حالیًا بمركز دبي التجاري العالمي؛ جاء بھدف إطلاع العالم على ما تملكه المملكة من كنوز سیاحیة وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي.

وأشار إلى أن الھیئة تستھدف أيضًا من المشاركة في المعرض بناء شراكات وثیقة ورفیعة المستوى تثري منظومة السیاحة الوطنیة، لافتًا إلى أن الھیئة تعمل على تطوير العروض والتجارب التي تجذب السیاح من داخل المملكة وخارجھا.

معرض سوق السفر العربي

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

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بالصور "حميد الدين" من سوق السفر العربي: جاهزون لاستقبال السياح قريبًا في السعودية
سبق

بمشاركة سعودية مميزة وعلى مدى 4 أيام في معرض "سوق السفر العربي" بمركز دبي التجاري العالمي وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط تتضمن العلامات التجارية والشركات السياحية وعروض للكنوز الطبيعية والوجهات والمعالم والتجارب السياحية في البحر الأحمر والعلا والدرعية التاريخية وغيرها.

من ناحيته أكد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للھیئة السعودية للسیاحة استعداد المملكة لاستقبال السیاح والترحیب بھم وأن المملكة تتجه إلى فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريبًا بعد قرارها البدء في تخفيف القيود على السفر.

وأضاف أن مشاركة الھیئة في معرض "سوق السفر العربي"المقام حالیًا بمركز دبي التجاري العالمي؛ جاء بھدف إطلاع العالم على ما تملكه المملكة من كنوز سیاحیة وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي.

وأشار إلى أن الھیئة تستھدف أيضًا من المشاركة في المعرض بناء شراكات وثیقة ورفیعة المستوى تثري منظومة السیاحة الوطنیة، لافتًا إلى أن الھیئة تعمل على تطوير العروض والتجارب التي تجذب السیاح من داخل المملكة وخارجھا.

17 مايو 2021 - 5 شوّال 1442
03:26 PM

بالصور "حميد الدين" من سوق السفر العربي: جاهزون لاستقبال السياح قريبًا في السعودية

مشاركة سعودية متميزة

A A A
خالد خليل - الرياض
1
3,423

بمشاركة سعودية مميزة وعلى مدى 4 أيام في معرض "سوق السفر العربي" بمركز دبي التجاري العالمي وهو الحدث العالمي الأبرز في قطاع السفر والسياحة بالشرق الأوسط تتضمن العلامات التجارية والشركات السياحية وعروض للكنوز الطبيعية والوجهات والمعالم والتجارب السياحية في البحر الأحمر والعلا والدرعية التاريخية وغيرها.

من ناحيته أكد فهد حميد الدين الرئيس التنفيذي للھیئة السعودية للسیاحة استعداد المملكة لاستقبال السیاح والترحیب بھم وأن المملكة تتجه إلى فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريبًا بعد قرارها البدء في تخفيف القيود على السفر.

وأضاف أن مشاركة الھیئة في معرض "سوق السفر العربي"المقام حالیًا بمركز دبي التجاري العالمي؛ جاء بھدف إطلاع العالم على ما تملكه المملكة من كنوز سیاحیة وتنوع طبيعي ومناخي وثقافي واجتماعي.

وأشار إلى أن الھیئة تستھدف أيضًا من المشاركة في المعرض بناء شراكات وثیقة ورفیعة المستوى تثري منظومة السیاحة الوطنیة، لافتًا إلى أن الھیئة تعمل على تطوير العروض والتجارب التي تجذب السیاح من داخل المملكة وخارجھا.

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