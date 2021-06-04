تحذير للنساء.. استشاري: لا تهملي علاج فقر الدم فيضعف قلبك!

قال:‏ أغلب الخفقان عند بذل الجهد ليس له علاقة بزيادة الكهرباء

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، ‏‏من إهمال علاج فقر الدم لدى النساء.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر": "‏للنساء: لا تهملي علاج فقر الدم فهو من أهم أسباب الخفقان، ضيق التنفس عند بذل الجهد، الدوخة، ضعف القلب على المدى البعيد".

وتابع: "‏أغلب خفقان القلب ليس له علاقة بزيادة الكهرباء في القلب، وإنما عوامل أخرى، مثل فقر الدم، وعدم التحكم بالضغط، والغدة الدرقية، والقلق، وارتجاع المريء".