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تحذير للنساء.. استشاري: لا تهملي علاج فقر الدم فيضعف قلبك!

قال:‏ أغلب الخفقان عند بذل الجهد ليس له علاقة بزيادة الكهرباء

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، ‏‏من إهمال علاج فقر الدم لدى النساء.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر": "‏للنساء: لا تهملي علاج فقر الدم فهو من أهم أسباب الخفقان، ضيق التنفس عند بذل الجهد، الدوخة، ضعف القلب على المدى البعيد".

وتابع: "‏أغلب خفقان القلب ليس له علاقة بزيادة الكهرباء في القلب، وإنما عوامل أخرى، مثل فقر الدم، وعدم التحكم بالضغط، والغدة الدرقية، والقلق، وارتجاع المريء".

استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير للنساء.. استشاري: لا تهملي علاج فقر الدم فيضعف قلبك!
سبق

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، ‏‏من إهمال علاج فقر الدم لدى النساء.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر": "‏للنساء: لا تهملي علاج فقر الدم فهو من أهم أسباب الخفقان، ضيق التنفس عند بذل الجهد، الدوخة، ضعف القلب على المدى البعيد".

وتابع: "‏أغلب خفقان القلب ليس له علاقة بزيادة الكهرباء في القلب، وإنما عوامل أخرى، مثل فقر الدم، وعدم التحكم بالضغط، والغدة الدرقية، والقلق، وارتجاع المريء".

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
05:16 PM

تحذير للنساء.. استشاري: لا تهملي علاج فقر الدم فيضعف قلبك!

قال:‏ أغلب الخفقان عند بذل الجهد ليس له علاقة بزيادة الكهرباء

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
3,601

حذر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، ‏‏من إهمال علاج فقر الدم لدى النساء.

وقال "النمر" عبر حسابه في "تويتر": "‏للنساء: لا تهملي علاج فقر الدم فهو من أهم أسباب الخفقان، ضيق التنفس عند بذل الجهد، الدوخة، ضعف القلب على المدى البعيد".

وتابع: "‏أغلب خفقان القلب ليس له علاقة بزيادة الكهرباء في القلب، وإنما عوامل أخرى، مثل فقر الدم، وعدم التحكم بالضغط، والغدة الدرقية، والقلق، وارتجاع المريء".

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