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"فاوتشي": أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في الإصابة بـ"أوميكرون"

رجح بلوغ ذروة الموجة بعد أسابيع

أعلن كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد) أن أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحورة أوميكرون، مرجحًا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.

وقال "فاوتشي" لشبكة "إيه بي سي": "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات، ومعدل الإصابة المتصاعد غير مسبوق"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعًا شبه عمودي.

وذكر "فاوتشي" أن تجربة جنوب إفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بسرعة انتشارها نفسها تقريبًا.

ولفت إلى أن الأدلة تتزايد على أن "أوميكرون" أقل شدة من المتحورات السابقة.

وتحاول الولايات المتحدة، مثل البلدان الأخرى، إيجاد توازن يحمي الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسة مثل الشرطة والسفر الجوي.

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"فاوتشي": أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في الإصابة بـ"أوميكرون"
سبق

أعلن كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد) أن أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحورة أوميكرون، مرجحًا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.

وقال "فاوتشي" لشبكة "إيه بي سي": "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات، ومعدل الإصابة المتصاعد غير مسبوق"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعًا شبه عمودي.

وذكر "فاوتشي" أن تجربة جنوب إفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بسرعة انتشارها نفسها تقريبًا.

ولفت إلى أن الأدلة تتزايد على أن "أوميكرون" أقل شدة من المتحورات السابقة.

وتحاول الولايات المتحدة، مثل البلدان الأخرى، إيجاد توازن يحمي الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسة مثل الشرطة والسفر الجوي.

02 يناير 2022 - 29 جمادى الأول 1443
09:00 PM

"فاوتشي": أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في الإصابة بـ"أوميكرون"

رجح بلوغ ذروة الموجة بعد أسابيع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن كبير مستشاري مكافحة الأوبئة في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم (الأحد) أن أمريكا تشهد ارتفاعًا حادًا للغاية في حالات الإصابة بكوفيد مع تفشي المتحورة أوميكرون، مرجحًا أن تتحقق ذروة الموجة بعد أسابيع فقط.

وقال "فاوتشي" لشبكة "إيه بي سي": "نحن بالتأكيد في خضم ارتفاع حاد للغاية في الحالات، ومعدل الإصابة المتصاعد غير مسبوق"، وفقًاً لـ"فرانس 24".

وبيّن أن منحنى الإصابات شهد ارتفاعًا شبه عمودي.

وذكر "فاوتشي" أن تجربة جنوب إفريقيا تعطي بعض الأمل، إذ انحسرت هناك الموجة الوبائية بسرعة انتشارها نفسها تقريبًا.

ولفت إلى أن الأدلة تتزايد على أن "أوميكرون" أقل شدة من المتحورات السابقة.

وتحاول الولايات المتحدة، مثل البلدان الأخرى، إيجاد توازن يحمي الصحة العامة دون الإضرار بالاقتصاد وبالخدمات الرئيسة مثل الشرطة والسفر الجوي.

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