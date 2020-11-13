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نائب أمير الرياض: حديث ولي العهد كشف حجم الإنجازات رغم التحديات

أشار إلى أنه حمل البشرى بمستقبل زاهر للمملكة

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كان واضحاً وشفافاً في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن، وما واجهته من صعوبات وتحديات مرتكزاً وبدقة على لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى عظم ما تحقق في فترة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة كورونا، إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين استطاعت تجاوز ذلك، فكانت من أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة".

وأشار نائب أمير منطقة الرياض، إلى أن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.

وسأل نائب أمير الرياض، الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب أمير الرياض: حديث ولي العهد كشف حجم الإنجازات رغم التحديات
سبق

أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كان واضحاً وشفافاً في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن، وما واجهته من صعوبات وتحديات مرتكزاً وبدقة على لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى عظم ما تحقق في فترة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة كورونا، إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين استطاعت تجاوز ذلك، فكانت من أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة".

وأشار نائب أمير منطقة الرياض، إلى أن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.

وسأل نائب أمير الرياض، الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.

13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
08:05 PM
اخر تعديل
13 نوفمبر 2020 - 27 ربيع الأول 1442
09:18 PM

نائب أمير الرياض: حديث ولي العهد كشف حجم الإنجازات رغم التحديات

أشار إلى أنه حمل البشرى بمستقبل زاهر للمملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، أن حديث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- كان واضحاً وشفافاً في بيان كل ما يتعلق بمسيرة هذا الوطن، وما واجهته من صعوبات وتحديات مرتكزاً وبدقة على لغة الأرقام التي كشفت حجم ما تم إنجازه وتحقيقه من قفزات خلال السنوات الماضية على جميع المستويات، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها، ورفع كفاءة الأجهزة الحكومية، وتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الحكومية، بالإضافة إلى عظم ما تحقق في فترة وجيزة من إنجازات في سبيل مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وفي محاربة آفة الإرهاب والتطرف.

وأضاف: "على الرغم مما يواجهه العالم من تحديات كبرى جراء جائحة كورونا، إلا أن المملكة بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين وسيدي سمو ولي عهده الأمين استطاعت تجاوز ذلك، فكانت من أفضل ١٠ دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كورونا في مجموعة العشرين، مع تفاؤل بتحقيق نمو كبير بعد زوال الجائحة".

وأشار نائب أمير منطقة الرياض، إلى أن حديث سمو ولي العهد أوضح ما يتم العمل على إنجازه وتحقيقه وفق رؤية شاملة وخطط طموحة من خلال رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تسعى إلى تحقيق قفزات تنموية شاملة على كافة الأصعدة، وتهيئة جميع العوامل المساعدة على ذلك، بما يحقق طموحات ورفاهية أبناء هذا الوطن الغالي، ويبشر بمستقبل زاهر وواعد لوطن طموح.

وسأل نائب أمير الرياض، الله العلي القدير أن يحفظ ويوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يعينهم على تحقيق كل ما من شأنه رفعة هذا الوطن وتحقيق طموحات أبنائه.

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