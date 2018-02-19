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النصر يبدأ التحضير لمواجهة الهلال في كأس الملك

الإدارة تتوصل لاتفاق مع الحارس المصري "أبو جبل"

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته بعد 24 ساعة من فوزه على مضيفه الباطن (4-3)، ضمن مباريات جولة "يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت الحصة التدريبية بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اكتفت المجموعة التي شاركت في مواجهة الباطن بتمارين استشفائية واسترجاعية.

في حين أخضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المجموعة الثانية إلى تمارين إحماء ولياقة، قبل أن يؤدوا مناورة كروية في منتصف الملعب.

ويواجه النصر، يوم الاثنين المقبل، جاره الهلال، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، على ملعبه "مرسول بارك".

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق للتعاقد مع حارس المرمى المصري الدولي محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر، للانضمام إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجاناً، بعقد يمتد لموسم واحد، مع خيار تمديده لموسم إضافي، مقابل نحو 7 ملايين ريال سعودي.

كأس الملك كأس خادم الحرمين الشريفين النصر الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يبدأ التحضير لمواجهة الهلال في كأس الملك
سبق

استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته بعد 24 ساعة من فوزه على مضيفه الباطن (4-3)، ضمن مباريات جولة "يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت الحصة التدريبية بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اكتفت المجموعة التي شاركت في مواجهة الباطن بتمارين استشفائية واسترجاعية.

في حين أخضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المجموعة الثانية إلى تمارين إحماء ولياقة، قبل أن يؤدوا مناورة كروية في منتصف الملعب.

ويواجه النصر، يوم الاثنين المقبل، جاره الهلال، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، على ملعبه "مرسول بارك".

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق للتعاقد مع حارس المرمى المصري الدولي محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر، للانضمام إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجاناً، بعقد يمتد لموسم واحد، مع خيار تمديده لموسم إضافي، مقابل نحو 7 ملايين ريال سعودي.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
10:24 PM

النصر يبدأ التحضير لمواجهة الهلال في كأس الملك

الإدارة تتوصل لاتفاق مع الحارس المصري "أبو جبل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استأنف فريق النصر الأول لكرة القدم، يوم الجمعة، تدريباته بعد 24 ساعة من فوزه على مضيفه الباطن (4-3)، ضمن مباريات جولة "يوم التأسيس" الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك استعداداً لمواجهة غريمه التقليدي الهلال في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلقت الحصة التدريبية بتقسيم الفريق إلى مجموعتين، حيث اكتفت المجموعة التي شاركت في مواجهة الباطن بتمارين استشفائية واسترجاعية.

في حين أخضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو المجموعة الثانية إلى تمارين إحماء ولياقة، قبل أن يؤدوا مناورة كروية في منتصف الملعب.

ويواجه النصر، يوم الاثنين المقبل، جاره الهلال، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي، على ملعبه "مرسول بارك".

من جهة أخرى، أفادت تقارير صحفية، بأن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق للتعاقد مع حارس المرمى المصري الدولي محمد أبوجبل في صفقة انتقال حر، للانضمام إلى النادي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مجاناً، بعقد يمتد لموسم واحد، مع خيار تمديده لموسم إضافي، مقابل نحو 7 ملايين ريال سعودي.

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