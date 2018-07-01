مدير تعليم الأفلاج يتفقد سير الدراسة ويتابع انتظام الطلاب بالفصول الصيفية

تابع مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة سير الدراسة بالفصل الصيفي خلال جولته الميدانية صباح اليوم الأحد على الفصول الصيفية بالمدارس الثانوية بالمحافظة ، وقف خلال زيارته للمدارس على سير العمل بها وقام بزيارة الفصول الدراسية واطلع على أعمال إدارة المدرسة ، والتقى بالمعلمين والطلاب .

وتأتي زيارة مدير تعليم الأفلاج لمدارس الفصل الصيفي للوقوف على الميدان التعليمي ومتابعة سير انتظام طلاب الفصل الصيفي ورصد ما يحتاجه الميدان التربوي لتلبيتها من اجل تقديم ما يخدم سير العملية التعليمة ويرتقي بها، كما أشاد آل مغيرة في ختام جولته بالجهود المبذولة من قبل منسوبي المدارس تجاه أبنائهم الطلاب .