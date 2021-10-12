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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين

"العثيمين" أكد وقوف المنظمة بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وتفصيلاً، شدد الدكتور "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين
سبق

أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وتفصيلاً، شدد الدكتور "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

12 أكتوبر 2021 - 6 ربيع الأول 1443
11:12 PM

"التعاون الإسلامي" تدين استهداف الحوثي المدنيين في خميس مشيط بطائرتين مفخختين

"العثيمين" أكد وقوف المنظمة بجانب المملكة فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدنيين الأبرياء في مدينة خميس مشيط بطائرتين مسيرتين مفخختين، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السعودية من اعتراضهما وتدميرهما قبل الوصول إلى هدفيهما.

وتفصيلاً، شدد الدكتور "العثيمين" في بيان اليوم الثلاثاء، على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.

وجدد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي ومساندتها لجميع الإجراءات التي تتخذها المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.

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