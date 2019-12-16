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"عسكر": جرائم الحوثي ضد المدنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان باليمن

دعا الأمم المتحدة للقيام بواجبها تجاه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المناطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال لقاء الوزير عسكر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان اليمنية ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين.

وأكد "العبيد" دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م التي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.

وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الأمم المتحدة إيران المليشيات الحوثية حقوق الإنسان

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عسكر": جرائم الحوثي ضد المدنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان باليمن
سبق

دعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المناطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال لقاء الوزير عسكر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان اليمنية ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين.

وأكد "العبيد" دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م التي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
12:05 AM

"عسكر": جرائم الحوثي ضد المدنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان باليمن

دعا الأمم المتحدة للقيام بواجبها تجاه الميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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دعا وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر الأمم المتحدة إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها المناطة بها من خلال ممارسة الضغط على الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لوقف الانتهاكات الجسيمة ضد المدنيين، وفقاً للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرها من المواثيق والبروتوكولات الدولية التي تنص على حماية واحترام حقوق الإنسان.

وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال لقاء الوزير عسكر ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان لدى اليمن العبيد أحمد، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً أن جرائم مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحق اليمنيين تمثل تحدياً سافراً لحقوق الإنسان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك بين وزارة حقوق الإنسان اليمنية والمفوضية في مجال حقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

من جانبه، أشاد ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان في اليمن بالجهود المبذولة من جانب وزارة حقوق الإنسان اليمنية ودورها في هذه المرحلة الحرجة من حياة اليمنيين.

وأكد "العبيد" دعم المفوضية للوزارة في عدد من الأنشطة والبرامج والمشاريع المشتركة التي سيتم تنفيذها خلال العام 2020م التي تشمل بناء قدرات الكادر الوظيفي في عملية الرصد والتوثيق لانتهاكات حقوق المرأة والطفل والإبلاغ عنها.

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