النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي مددت ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي حتى الـ30 من يونيو المقبل.

وأوضحت أن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى من تاريخ 21 يناير حتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل حتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة المطلق مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات
سبق

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي مددت ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي حتى الـ30 من يونيو المقبل.

وأوضحت أن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى من تاريخ 21 يناير حتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل حتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة المطلق مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

14 مارس 2021 - 1 شعبان 1442
04:02 PM

"الزكاة والدخل" تدعو إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات

الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,566

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع مكلفيها الخاضعين للأنظمة الضريبية، إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية، إحدى المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، التي مددت ستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي حتى الـ30 من يونيو المقبل.

وأوضحت أن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، إضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.

وأشارت إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى من تاريخ 21 يناير حتى نهاية مارس الجاري، حيث يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 100% إذا قام بسداد أصل دين الضريبة المتعلق بالإقرار الذي نشأت عنه الغرامة أو الغرامات بالكامل، في حين يُعفى المكلف من الغرامات بنسبة 75% وذلك في المرحلة الثانية من المبادرة ابتداءً من أبريل حتى نهاية مايو، فيما يعفى المكلف من الغرامات بنسبة 50% خلال شهر يونيو من عام 2021م.

ودعت "الزكاة والدخل" المكلفين إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة المطلق مؤخراً عبر موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa).

كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة وخدمات الهيئة الأخرى؛ التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على "تويتر" (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,059
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
29,015
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,387

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

التحكيم "ماشـــي صح"..!!

محمد الصيعري
تغريدة وزير

تغريدة وزير

محمد الفرج
ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

ساعةُ الغضب السعودي بِلا عقارِب!!

عبدالمحسن الحارثي
القانون هو الحل

القانون هو الحل

مها الجبر
"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

"سبعة صنائع والعامل ضائع"!!

علي آل شرمة
إنهم لم يتعلموا

إنهم لم يتعلموا

حسن آل عمره
المملكة والتقرير الأمريكي!!

المملكة والتقرير الأمريكي!!

غسان محمد عسيلان
كانت وما زالت!

كانت وما زالت!

سعد آل حماد
ضحايا التستر!!!

ضحايا التستر!!!

عبدالغني الشيخ
الضرورة المُهمَلة!

الضرورة المُهمَلة!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة