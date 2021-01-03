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"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

استخدامهما للحالات الطارئة.. الهند ترخص للقاحين ضد كورونا

الأول الذي طوّرته مجموعة أسترازينيكا والثاني لشركة بهارات بايوتيك

رخصت الهند للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند، أن اللقاح الأول طوّرته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.

وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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استخدامهما للحالات الطارئة.. الهند ترخص للقاحين ضد كورونا
سبق

رخصت الهند للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند، أن اللقاح الأول طوّرته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.

وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
09:43 AM

استخدامهما للحالات الطارئة.. الهند ترخص للقاحين ضد كورونا

الأول الذي طوّرته مجموعة أسترازينيكا والثاني لشركة بهارات بايوتيك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيودلهي
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رخصت الهند للقاحين ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الحالات الطارئة.

وأوضحت الهيئة الناظمة للأدوية في الهند، أن اللقاح الأول طوّرته مجموعة أسترازينيكا مع جامعة أكسفورد، والثاني طورته شركة الأدوية الهندية بهارات بايوتيك.

وأشار المراقب العام للأدوية في الهند ف.ج. سوماني إلى أن اللقاحين تمت المصادقة على استخدامهما بشكل محدود في الحالات الطارئة.

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