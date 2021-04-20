متحدث "التنمية الاجتماعية" عن المعونة الرمضانية: ليست مستغربة على خادم الحرمين

قال: الملك يولي هذه الفئة عنايته رغبة في تحسين سبل عيشهم وتوفير الحياة الكريمة لهم

قال ناصر الهزاني المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن صرف المعونة الرمضانية للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي ليس مستغرباً على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- الذي يولي هذه الفئة عنايته واهتمامه.

وأضاف عبر حسابه في تويتر، اليوم، أن ذلك يأتي رغبة في تحسين سبل عيشهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، "نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته في هذا الشهر الفضيل".

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- قد وجّه أمس، بصرف 1.9 مليار ريال معونة شهر رمضان لعام 1442 هـ، للأسر المشمولة بخدمات الضمان الاجتماعي.





ورفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين -أيده الله- على هذه اللفتة الكريمة بصرف المعونة الرمضانية لعام 1442 هـ، لمستفيدي الضمان الاجتماعي.

وقال الوزير: "إن هذه اللفتة الكريمة ليست بمستغربة على خادم الحرمين الشريفين، الذي يولي الأسر المستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي عنايته واهتمامه بشؤونهم، حيث تسهم هذه المعونة في تيسير أمورهم خلال هذا الشهر الكريم، وقضاء احتياجاتهم الضرورية، وتحسين معيشتهم".