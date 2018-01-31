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"التقاعد": أكثر من 525 ألف مستفيد بالصرف حتى نهاية 2020م

خلال نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية للربع الرابع من عام 2020م، التي تناولت الحديث عن المستفيدين ممن تقرر لهم معاش من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستفيدين المستمرين بالصرف بلغ حتى نهاية عام 2020م أكثر من 525 ألف مستفيد، تشكل الإناث النسبة الأعظم بما قدره 78.9% تبعاً لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.

وأفادت النشرة الإحصائية أن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاماً للابن و20 عاماً للابنة و52 عاماً للزوجة و51 عاماً لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين، والبنات 44.6%، وتشكل الزوجات 29.2%، كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام المنصرم قد بلغ ما يزيد على 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال موزعة على ما يزيد على 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.

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"التقاعد": أكثر من 525 ألف مستفيد بالصرف حتى نهاية 2020م
سبق

أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية للربع الرابع من عام 2020م، التي تناولت الحديث عن المستفيدين ممن تقرر لهم معاش من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستفيدين المستمرين بالصرف بلغ حتى نهاية عام 2020م أكثر من 525 ألف مستفيد، تشكل الإناث النسبة الأعظم بما قدره 78.9% تبعاً لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.

وأفادت النشرة الإحصائية أن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاماً للابن و20 عاماً للابنة و52 عاماً للزوجة و51 عاماً لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين، والبنات 44.6%، وتشكل الزوجات 29.2%، كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام المنصرم قد بلغ ما يزيد على 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال موزعة على ما يزيد على 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
06:24 PM
اخر تعديل
31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
07:30 PM

"التقاعد": أكثر من 525 ألف مستفيد بالصرف حتى نهاية 2020م

خلال نشرتها الإحصائية للربع الرابع من العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد نشرتها الإحصائية للربع الرابع من عام 2020م، التي تناولت الحديث عن المستفيدين ممن تقرر لهم معاش من صاحب المعاش المتوفى وفق الضوابط والشروط التي تنص عليها أنظمة التقاعد.

وأشارت النشرة إلى أن عدد المستفيدين المستمرين بالصرف بلغ حتى نهاية عام 2020م أكثر من 525 ألف مستفيد، تشكل الإناث النسبة الأعظم بما قدره 78.9% تبعاً لشروط الاستحقاق الخاصة بهن.

وأفادت النشرة الإحصائية أن متوسط عمر المستفيدين عند بداية الصرف بحسب صلة القرابة كان 14 عاماً للابن و20 عاماً للابنة و52 عاماً للزوجة و51 عاماً لبقية الأقارب، كما يشكل الأبناء ما نسبته 19.8% من المستفيدين، والبنات 44.6%، وتشكل الزوجات 29.2%، كما يشكل بقية الأقارب من المستحقين للمعاش التقاعدي ما نسبته 6.5%.

يشار إلى أن إجمالي نفقات المؤسسة العامة للتقاعد في الربع الأخير من العام المنصرم قد بلغ ما يزيد على 21.5 مليار ريال، فيما بلغ إجمالي النفقات لكامل العام أكثر من 83 مليار ريال موزعة على ما يزيد على 731 ألف متقاعد وأكثر من 525 ألف مستفيد.

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