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"مدني المدينة" يحذّر من تقلبات جوية ويرفع درجة الجاهزية

تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة وفقاً للتوقعات المناخية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشدّدت مديرية الدفاع المدني، على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لـ "مدني المدينة المنوّرة" العقيد خالد مبارك الجهني؛ إن الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.

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"مدني المدينة" يحذّر من تقلبات جوية ويرفع درجة الجاهزية
سبق

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة وفقاً للتوقعات المناخية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشدّدت مديرية الدفاع المدني، على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لـ "مدني المدينة المنوّرة" العقيد خالد مبارك الجهني؛ إن الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
02:04 PM

"مدني المدينة" يحذّر من تقلبات جوية ويرفع درجة الجاهزية

تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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1,018

حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنوّرة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية المتوقع استمرارها على المنطقة وفقاً للتوقعات المناخية.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، مع أهمية الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب؛ لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشدّدت مديرية الدفاع المدني، على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث الإعلامي لـ "مدني المدينة المنوّرة" العقيد خالد مبارك الجهني؛ إن الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.

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