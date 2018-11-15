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ضمن فعاليات موسم الرياض .. "السوبر كلاسيكو" متعة كرة القدم بين البرازيل والأرجنتين

الليلة على ملعب جامعة الملك سعود .. عند الثامنة مساءً

يلتقي قطبا كرة القدم في أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض في لقاء "السوبر كلاسيكو"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

وتعد مواجهات قطبي الكرة العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خصوصًا أن الفريقين قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.

وفي تاريخهما الكروي على الأراضي السعودية يحمل المنتخبان ذكريات سعيدة، ففي زيارته الأولى للمملكة توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس القارات الأولى، بينما توجت البرازيل بلقب كأس القارات الثالثة.

سوبر كلاسيكو منتخب الأرجنتين منتخب البرازيل فعاليات موسم الرياض موسم الرياض

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ضمن فعاليات موسم الرياض .. "السوبر كلاسيكو" متعة كرة القدم بين البرازيل والأرجنتين
سبق

يلتقي قطبا كرة القدم في أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض في لقاء "السوبر كلاسيكو"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

وتعد مواجهات قطبي الكرة العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خصوصًا أن الفريقين قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.

وفي تاريخهما الكروي على الأراضي السعودية يحمل المنتخبان ذكريات سعيدة، ففي زيارته الأولى للمملكة توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس القارات الأولى، بينما توجت البرازيل بلقب كأس القارات الثالثة.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:03 AM

ضمن فعاليات موسم الرياض .. "السوبر كلاسيكو" متعة كرة القدم بين البرازيل والأرجنتين

الليلة على ملعب جامعة الملك سعود .. عند الثامنة مساءً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يلتقي قطبا كرة القدم في أمريكا الجنوبية البرازيل والأرجنتين وتحديدًا عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة على "ملعب جامعة الملك سعود" بالعاصمة الرياض في لقاء "السوبر كلاسيكو"، ضمن فعاليات موسم الرياض، الذي يعد الأضخم من نوعه في المنطقة.

وتعد مواجهات قطبي الكرة العالمية من أهم المواجهات في عالم المستديرة نظرًا للشعبية الجارفة التي يتمتع بها المنتخبان، والإرث الكروي الكبير لهما، خصوصًا أن الفريقين قدما ألمع نجوم الكرة في العالم، بداية من جوهرة البرازيل السوداء بيليه، وأسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا اللذين مهدا الطريق لهذه الحقبة التنافسية.

وفي تاريخهما الكروي على الأراضي السعودية يحمل المنتخبان ذكريات سعيدة، ففي زيارته الأولى للمملكة توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس القارات الأولى، بينما توجت البرازيل بلقب كأس القارات الثالثة.

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