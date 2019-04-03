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وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي يزور نادي الفيحاء

قام وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بزيارة لنادي الفيحاء اليوم الأربعاء وذلك في إطار الزيارات التفقدية لاستيفاء متطلبات الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2018 - 2019، حيث جرى عقد اجتماعات مع المسؤولين عن تطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية تبعها جولة تفقدية على المنشآت والملاعب ومتجر النادي.

وضم الوفد مستشاري إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي "الألماني" جورين شليم والبرتغالي بيدرو كوريا ومنسوبي إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ثامر المرشد ومحمود الخطيب وعبدالله الحسين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والمدير التنفيذي للنادي ناصر اليوسف والمدير المالي محمد الدهش وبحضور المعنيين بتطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية ومنسوبي العلاقات العامة والإعلام.

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وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي يزور نادي الفيحاء
سبق

قام وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بزيارة لنادي الفيحاء اليوم الأربعاء وذلك في إطار الزيارات التفقدية لاستيفاء متطلبات الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2018 - 2019، حيث جرى عقد اجتماعات مع المسؤولين عن تطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية تبعها جولة تفقدية على المنشآت والملاعب ومتجر النادي.

وضم الوفد مستشاري إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي "الألماني" جورين شليم والبرتغالي بيدرو كوريا ومنسوبي إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ثامر المرشد ومحمود الخطيب وعبدالله الحسين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والمدير التنفيذي للنادي ناصر اليوسف والمدير المالي محمد الدهش وبحضور المعنيين بتطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية ومنسوبي العلاقات العامة والإعلام.

03 إبريل 2019 - 27 رجب 1440
10:02 PM

وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي يزور نادي الفيحاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قام وفدٌ من إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين بزيارة لنادي الفيحاء اليوم الأربعاء وذلك في إطار الزيارات التفقدية لاستيفاء متطلبات الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2018 - 2019، حيث جرى عقد اجتماعات مع المسؤولين عن تطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية تبعها جولة تفقدية على المنشآت والملاعب ومتجر النادي.

وضم الوفد مستشاري إدارة التراخيص بالاتحاد الآسيوي "الألماني" جورين شليم والبرتغالي بيدرو كوريا ومنسوبي إدارة التراخيص في رابطة الدوري السعودي للمحترفين ثامر المرشد ومحمود الخطيب وعبدالله الحسين، وكان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة سعود الشلهوب والمدير التنفيذي للنادي ناصر اليوسف والمدير المالي محمد الدهش وبحضور المعنيين بتطبيق متطلبات الرخصة الآسيوية ومنسوبي العلاقات العامة والإعلام.

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