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"الصحة": تسجيل 116 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 96 خلال الـ24 ساعة الماضية

لغير الضرورة.. "وقاية" توصي بتجنب السفر لخارج المملكة

وبالأخص للدول عالية المخاطر

أوصت هيئة الصحة العامة "وقاية" الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض "كوفيد - 19" وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.
كما توصي "وقاية" المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.
وفي السياق ذاته توصي "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة للجميع بأهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية ولمزيد من المعلومات عن تقييم المخاطر الدولي لمرض "كوفيد - 19"يرجى زيارة الموقع على الرابط: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/risk-update.

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لغير الضرورة.. "وقاية" توصي بتجنب السفر لخارج المملكة
سبق

أوصت هيئة الصحة العامة "وقاية" الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض "كوفيد - 19" وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.
كما توصي "وقاية" المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.
وفي السياق ذاته توصي "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة للجميع بأهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية ولمزيد من المعلومات عن تقييم المخاطر الدولي لمرض "كوفيد - 19"يرجى زيارة الموقع على الرابط: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/risk-update.

18 ديسمبر 2021 - 14 جمادى الأول 1443
06:02 PM

لغير الضرورة.. "وقاية" توصي بتجنب السفر لخارج المملكة

وبالأخص للدول عالية المخاطر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أوصت هيئة الصحة العامة "وقاية" الجميع بتجنب السفر خارج المملكة لغير الضرورة وبالأخص للدول عالية المخاطر، نظراً لما يشهده العالم اليوم من زيادة كبيرة في عدد الحالات لمرض "كوفيد - 19" وظهور متحور "أوميكرون"، وتسارع انتشاره المحلي في كثير من دول العالم، والتي دفعت هذه الدول إلى تشديد الإجراءات الوقائية وتعليق بعض الأنشطة الاجتماعية.
كما توصي "وقاية" المسافرين القادمين من خارج المملكة من مواطنين ومقيمين بغض النظر عن حالة تحصينهم إلى تجنب المخالطة المجتمعية لمدة خمسة أيام، والمسارعة إلى عمل مسحة لفحص "كوفيد-19" في حال ظهور أعراض تنفسية أو ارتفاع في درجة الحرارة.
وفي السياق ذاته توصي "وقاية" القادمين من السفر إلى استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية، وأهمها: لبس الكمامة طيلة الوقت وتجنب الأماكن المزدحمة والعامة وتطهير الأيدي باستمرار، وعدم المصافحة، مؤكدة للجميع بأهمية الاحترازات، والتحصين بالجرعتين، والمسارعة في أخذ الجرعة التنشيطية ولمزيد من المعلومات عن تقييم المخاطر الدولي لمرض "كوفيد - 19"يرجى زيارة الموقع على الرابط: https://covid19.cdc.gov.sa/ar/risk-update.

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142 مليون ..

20 أكتوبر
13,637
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