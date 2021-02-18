شرطة المدينة تطيح بمواطن اعتدى على جهاز صراف آلي

اتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر، قام

بالاعتداء على جهاز صراف آلي لمحاولة نقله وسرقة المبالغ الموجودة فيه، مستخدماً مركبته.

وقال "القحطاني": تم إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.