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"التحالف" يسلِّم 12 طفلاً زجت بهم المليشيات الحوثية في المعارك

يتم خلال الأيام المقبلة تسليمهم لذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية

سلَّمت قوات التحالف شرطة محافظة مأرب 12 طفلاً مجندًا، كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي في معارك الحدود، وتتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.

وبيّنت تقارير صحفية أن التحالف العربي سلَّم مساء أمس إدارة الأمن في مأرب 12 طفلاً مجندًا ممن تم أَسْرهم في جبهات الحدود وهم يقاتلون في صفوف مليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم الأطفال المجندين إلى ذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالأطفال.

وسبق أن سلم التحالف العربي والقوات الحكومية عشرات الأطفال المجندين في صفوف المليشيا إلى ذويهم بعد أن تم تأهيلهم.

اليمن مأرب مليشا الحوثي التحالف العربي

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التحالف" يسلِّم 12 طفلاً زجت بهم المليشيات الحوثية في المعارك
سبق

سلَّمت قوات التحالف شرطة محافظة مأرب 12 طفلاً مجندًا، كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي في معارك الحدود، وتتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.

وبيّنت تقارير صحفية أن التحالف العربي سلَّم مساء أمس إدارة الأمن في مأرب 12 طفلاً مجندًا ممن تم أَسْرهم في جبهات الحدود وهم يقاتلون في صفوف مليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم الأطفال المجندين إلى ذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالأطفال.

وسبق أن سلم التحالف العربي والقوات الحكومية عشرات الأطفال المجندين في صفوف المليشيا إلى ذويهم بعد أن تم تأهيلهم.

03 نوفمبر 2019 - 6 ربيع الأول 1441
09:49 PM

"التحالف" يسلِّم 12 طفلاً زجت بهم المليشيات الحوثية في المعارك

يتم خلال الأيام المقبلة تسليمهم لذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية

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فهد كاملي - جازان
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سلَّمت قوات التحالف شرطة محافظة مأرب 12 طفلاً مجندًا، كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي في معارك الحدود، وتتراوح أعمارهم بين 12 و14 عامًا.

وبيّنت تقارير صحفية أن التحالف العربي سلَّم مساء أمس إدارة الأمن في مأرب 12 طفلاً مجندًا ممن تم أَسْرهم في جبهات الحدود وهم يقاتلون في صفوف مليشيات الحوثي.

وأشارت إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تسليم الأطفال المجندين إلى ذويهم بحضور المنظمات الدولية والمحلية المعنية بالأطفال.

وسبق أن سلم التحالف العربي والقوات الحكومية عشرات الأطفال المجندين في صفوف المليشيا إلى ذويهم بعد أن تم تأهيلهم.

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