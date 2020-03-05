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"بلدية حازمي بيشة" تطلق بطولة شهداء الحد الجنوبي2

أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، إطلاق مبادرة رياضة في نسختها الثانية لعام 2020، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي2.

ويعد هذا البرنامج الرياضي نتاج جهود عدة جهات حكومية، وخصوصًا في مركز الحازمي، وبتنظيم كامل وتجهيز من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم صالح القرني، محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي يشارك فيه 12 فريقًا على مستوى المحافظة، وحضور نجوم الكرة السعودية على مستوى المملكة.

ويعتبر هذا البرنامج الأول على مستوى المحافظة؛ داعيًا أهالي بيشة عامة والحازمي خاصة إلى الحضور غدًا "الجمعة" لتدشين انطلاق بطولة شهداء الحد الجنوبي2، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والشخصيات من المنطقة وخارجها.

بلدية الحازمي محافظة بيشة مبادرة رياضة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بلدية حازمي بيشة" تطلق بطولة شهداء الحد الجنوبي2
سبق

أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، إطلاق مبادرة رياضة في نسختها الثانية لعام 2020، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي2.

ويعد هذا البرنامج الرياضي نتاج جهود عدة جهات حكومية، وخصوصًا في مركز الحازمي، وبتنظيم كامل وتجهيز من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم صالح القرني، محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي يشارك فيه 12 فريقًا على مستوى المحافظة، وحضور نجوم الكرة السعودية على مستوى المملكة.

ويعتبر هذا البرنامج الأول على مستوى المحافظة؛ داعيًا أهالي بيشة عامة والحازمي خاصة إلى الحضور غدًا "الجمعة" لتدشين انطلاق بطولة شهداء الحد الجنوبي2، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والشخصيات من المنطقة وخارجها.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:19 PM

"بلدية حازمي بيشة" تطلق بطولة شهداء الحد الجنوبي2

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صحيفة سبق الإلكترونية - بيشة
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أعلنت بلدية الحازمي التابعة لمحافظة بيشة، إطلاق مبادرة رياضة في نسختها الثانية لعام 2020، متضمنة بطولة شهداء الحد الجنوبي2.

ويعد هذا البرنامج الرياضي نتاج جهود عدة جهات حكومية، وخصوصًا في مركز الحازمي، وبتنظيم كامل وتجهيز من بلدية الحازمي.

وأكد رئيس البلدية المهندس إبراهيم صالح القرني، محورية البرنامج لتفعيل دور الرياضة الذي يشارك فيه 12 فريقًا على مستوى المحافظة، وحضور نجوم الكرة السعودية على مستوى المملكة.

ويعتبر هذا البرنامج الأول على مستوى المحافظة؛ داعيًا أهالي بيشة عامة والحازمي خاصة إلى الحضور غدًا "الجمعة" لتدشين انطلاق بطولة شهداء الحد الجنوبي2، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات والشخصيات من المنطقة وخارجها.

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