النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أطول سلسلة مكاسب".. أسعار النفط تدفع قلق الإمدادات وتواصل الصعود

العقود الآجلة تسجل 90.34 دولارًا للبرميل والارتفاع بسادس أسبوع يتوالى

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وبحسب "رويترز": ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي دولارًا لتصل إلى 90.34 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق ارتفاعًا بـ63 سنتًا، ووصل إلى 89.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش.

وكان خام برنت القياسي قد بلغ أمس الخميس 91.04 دولارًا في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، أو خام غرب تكساس الوسيط، دولارًا، وبلغت 87.61 دولارًا للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضًا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخامين في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الجمعة: إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

النفط برنت

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
"أطول سلسلة مكاسب".. أسعار النفط تدفع قلق الإمدادات وتواصل الصعود
سبق

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وبحسب "رويترز": ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي دولارًا لتصل إلى 90.34 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق ارتفاعًا بـ63 سنتًا، ووصل إلى 89.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش.

وكان خام برنت القياسي قد بلغ أمس الخميس 91.04 دولارًا في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، أو خام غرب تكساس الوسيط، دولارًا، وبلغت 87.61 دولارًا للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضًا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخامين في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الجمعة: إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

28 يناير 2022 - 25 جمادى الآخر 1443
07:09 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
01:17 AM

"أطول سلسلة مكاسب".. أسعار النفط تدفع قلق الإمدادات وتواصل الصعود

العقود الآجلة تسجل 90.34 دولارًا للبرميل والارتفاع بسادس أسبوع يتوالى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,226

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي؛ حيث استمرت التوترات الجيوسياسية في إثارة القلق بشأن الإمدادات.

وبحسب "رويترز": ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي دولارًا لتصل إلى 90.34 دولارًا للبرميل، بعد أن كانت قد سجلت في وقت سابق ارتفاعًا بـ63 سنتًا، ووصل إلى 89.97 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 1013 بتوقيت غرينتش.

وكان خام برنت القياسي قد بلغ أمس الخميس 91.04 دولارًا في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي، أو خام غرب تكساس الوسيط، دولارًا، وبلغت 87.61 دولارًا للبرميل.

وكان الخام الأمريكي قد بلغ أيضًا أعلى مستوياته في سبع سنوات عند 88.54 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

وأشارت "رويترز" إلى أن الخامين في سبيلهما لتسجيل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر.

وتواصل أسعار النفط تلقي الدعم من المخاوف من أن تسبب الأزمة الأوكرانية اضطرابًا في أسواق الطاقة، لكن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال اليوم الجمعة: إن موسكو لا تريد الحرب مع أوكرانيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,998
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,768
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,932
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,773

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة