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افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري"

تشمل الخدمات إيصال تيار وعداد كهربائي وخدمة التسوير والسفلتة

افتتحت المؤسسة العامة للري اليوم, خدمات التصاريح إلكترونيًا, وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة "ري""https://rai.sio.gov.sa/ar/index"، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

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افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري"
سبق

افتتحت المؤسسة العامة للري اليوم, خدمات التصاريح إلكترونيًا, وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة "ري""https://rai.sio.gov.sa/ar/index"، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
09:34 PM

افتتاح خدمات التصاريح للمزارع إلكترونيًا عبر منصة "ري"

تشمل الخدمات إيصال تيار وعداد كهربائي وخدمة التسوير والسفلتة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الأحساء
0
2,704

افتتحت المؤسسة العامة للري اليوم, خدمات التصاريح إلكترونيًا, وذلك سعيًا من المؤسسة لتسهيل تقديم الخدمات للعملاء.

وتشمل هذه الخدمات إيصال تيار كهربائي أو نقل أو تقوية أو إضافة عداد كهربائي بالتنسيق مع شركة الكهرباء وخدمة التسوير والسفلتة وتوصيل مصرف حقلي وكذلك موافقات الخدمات التجارية في الواحة.

وتضاف هذه الخدمات لقائمة الخدمات التي تقدمها المؤسسة عبر منصة "ري""https://rai.sio.gov.sa/ar/index"، حيث يتمكن المستفيد من خلال المنصة من إصدار التصاريح المختلفة.

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