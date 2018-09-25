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تنمية البديع بالأفلاج تكرم 21 من رجال الأمن المتقاعدين

بمناسبة اليوم الوطني الـ91

تزامنًا مع اليوم الوطني الواحد والتسعين، قامت لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج بتكريم 21 من رجال الأمن ممن خدموا الوطن في السلك العسكري، وذلك بزيارة تنمية البديع لرجال الأمن في منازلهم وتقديم التكريم والإهداء اعتزازًا وتقديرًا لهم فيما قدمه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وقال رئيس تنمية البديع شنار الشكرة: "في يوم الوطن ليس هناك أجمل من تكريم رجال نذروا أنفسهم وأمضوا شبابهم في خدمة دينهم ووطنهم، وفي يومنا الوطني نتذكّرهم بدعوات صادقة وعبارات فخر واعتزاز بما قدموا طيلة حياتهم العملية، فهنيئًا لمن خدم دينه ومليكه ووطنه، وشكرًا لهم على ما قدموا لوطنهم، ونفخر ونعتز بتكريمهم".

فيما عبر المكرمون عن مشاعرهم الفياضة بهذا التكريم الذين يفتخرون به وبما قدموه للوطن، ويعتزون بخدمتهم لوطنهم ويعدون هذا حافزًأ وتثمينًا لرجال أمن الوطن، معبرين في المناسبة الغالية بالفخر والاعتزاز بخدمة الدين والمليك والوطن، مقدمين التهنئة للقيادة الحكيمة باليوم الوطني المجيد ونحن نعيش في أمن وأمان وصحة وعافية.

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تنمية البديع بالأفلاج تكرم 21 من رجال الأمن المتقاعدين
سبق

تزامنًا مع اليوم الوطني الواحد والتسعين، قامت لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج بتكريم 21 من رجال الأمن ممن خدموا الوطن في السلك العسكري، وذلك بزيارة تنمية البديع لرجال الأمن في منازلهم وتقديم التكريم والإهداء اعتزازًا وتقديرًا لهم فيما قدمه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وقال رئيس تنمية البديع شنار الشكرة: "في يوم الوطن ليس هناك أجمل من تكريم رجال نذروا أنفسهم وأمضوا شبابهم في خدمة دينهم ووطنهم، وفي يومنا الوطني نتذكّرهم بدعوات صادقة وعبارات فخر واعتزاز بما قدموا طيلة حياتهم العملية، فهنيئًا لمن خدم دينه ومليكه ووطنه، وشكرًا لهم على ما قدموا لوطنهم، ونفخر ونعتز بتكريمهم".

فيما عبر المكرمون عن مشاعرهم الفياضة بهذا التكريم الذين يفتخرون به وبما قدموه للوطن، ويعتزون بخدمتهم لوطنهم ويعدون هذا حافزًأ وتثمينًا لرجال أمن الوطن، معبرين في المناسبة الغالية بالفخر والاعتزاز بخدمة الدين والمليك والوطن، مقدمين التهنئة للقيادة الحكيمة باليوم الوطني المجيد ونحن نعيش في أمن وأمان وصحة وعافية.

24 سبتمبر 2021 - 17 صفر 1443
08:08 PM

تنمية البديع بالأفلاج تكرم 21 من رجال الأمن المتقاعدين

بمناسبة اليوم الوطني الـ91

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تزامنًا مع اليوم الوطني الواحد والتسعين، قامت لجنة تنمية البديع في محافظة الأفلاج بتكريم 21 من رجال الأمن ممن خدموا الوطن في السلك العسكري، وذلك بزيارة تنمية البديع لرجال الأمن في منازلهم وتقديم التكريم والإهداء اعتزازًا وتقديرًا لهم فيما قدمه في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم.

وقال رئيس تنمية البديع شنار الشكرة: "في يوم الوطن ليس هناك أجمل من تكريم رجال نذروا أنفسهم وأمضوا شبابهم في خدمة دينهم ووطنهم، وفي يومنا الوطني نتذكّرهم بدعوات صادقة وعبارات فخر واعتزاز بما قدموا طيلة حياتهم العملية، فهنيئًا لمن خدم دينه ومليكه ووطنه، وشكرًا لهم على ما قدموا لوطنهم، ونفخر ونعتز بتكريمهم".

فيما عبر المكرمون عن مشاعرهم الفياضة بهذا التكريم الذين يفتخرون به وبما قدموه للوطن، ويعتزون بخدمتهم لوطنهم ويعدون هذا حافزًأ وتثمينًا لرجال أمن الوطن، معبرين في المناسبة الغالية بالفخر والاعتزاز بخدمة الدين والمليك والوطن، مقدمين التهنئة للقيادة الحكيمة باليوم الوطني المجيد ونحن نعيش في أمن وأمان وصحة وعافية.

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