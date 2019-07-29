أمطار "شفا الطائف" تدفع المواطنين للخروج والتنزه

تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة والجهات المعنية تناشد الحذر

تصوير: ماجد عسيري: هطلت اليوم أمطار تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة على الشفا التابع لمحافظة الطائف.

ودفعت هذه الأجواء الماطرة المواطنين للخروج والتنزه والاستمتاع بالأمطار وتوثيق جريان المياه في الشوارع والأودية أثناء هطول الأمطار.

يذكر الجهات المعنية تجدد التنويه في مثل هذه الحالات إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول.