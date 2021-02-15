الرائد وأبها لمداواة الجراح.. والفتح لمغادرة قاع الترتيب.. والفيصلي للاقتراب من الكبار

في ختام الجولة الـ18 من دوري المحترفين

تختتم اليوم السبت مباريات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، فيها الأهداف مشتركة بين الفرق الأربعة، جميعها تسعى للظفر بالنقاط الثلاثة، لكن طموحاتهم مختلفة منهم من يريد تحسين مركزه في جدول الترتيب ،ومنهم من يصارع للهروب من شبح الهبوط.

ففي المباراة الأولى يحل فريق أبها تاسع الترتيب بـ23 نقطة، ضيفاً على الرائد صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية عند الـ 3:55 عصراً.

يبحث أصحاب الضيافة عن استعادة توازنهم لإيقاف نزيف النقاط المستمر في الجولات الثلاث الماضية والعودة لنغمة الانتصارات التي ستضع الفريق بين فرق المقدمة إذ ستمنحه المركز الخامس.

في المقابل لا يختلف الحال كثيراً عن فريق أبها الذي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية، ووقف مسلسل الهزائم المتتالية، لعله يخطف مكاناً آمناً على لائحة الترتيب.

وفي آخر مواجهات الجولة يستضيف الفتح متذيل قاع الترتيب بـ 11 نقطة نظيره الفيصلي صاحب المركز السادس برصيد 27 نقطة على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية عند الـ 6:10 مساء.

يطمح الفتح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لانتزع الفوز الثالث له هذا الموسم والذي سيساعده في مغادرة قاع الترتيب، كما أنه سيمنحه جرعة معنوية كبيرة قبل لقاء الأهلي يوم الجمعة القادم خارج الديار.

في حين يأمل الضيوف لمواصلة تقديم المستويات الجيدة والنتائج الإيجابية للاقتراب أكثر من رباعي المقدمة.