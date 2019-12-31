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"التعليم": إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات الخميس

‏بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في كافة أنحاء المملكة

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات بعد غد الخميس؛ وذلك إنفاذًا لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب وزارة التعليم بـ"تويتر": لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل ٧/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ وجّه ‫وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُغيث البلاد والعباد".

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

وزير التعليم حمد آل الشيخ صلاة الاستسقاء الملك سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم": إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات الخميس
سبق

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات بعد غد الخميس؛ وذلك إنفاذًا لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب وزارة التعليم بـ"تويتر": لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل ٧/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ وجّه ‫وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُغيث البلاد والعباد".

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

31 ديسمبر 2019 - 5 جمادى الأول 1441
02:10 PM

"التعليم": إقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات الخميس

‏بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بإقامتها في كافة أنحاء المملكة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
16
3,424

وجّه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات بعد غد الخميس؛ وذلك إنفاذًا لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال حساب وزارة التعليم بـ"تويتر": لتوجيه ‫خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل ٧/ ٥/ ١٤٤١هـ؛ وجّه ‫وزير التعليم بإقامة صلاة الاستسقاء في المدارس والجامعات؛ سائلًا المولى عز وجل أن يُغيث البلاد والعباد".

وقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل الموافق 7 من شهر جمادى الأولى 1441هـ حسب تقويم أم القرى.

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