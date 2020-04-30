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خلال الربع الأول من 2020.. "الإحصاء": العقارات السكنية تواصل استقرارها

قالت الهيئة في نشرتها :محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي

أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ استقرار أسعار العقارات نسبياً محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% على أساس سنوي؛ حيث ارتفعت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفلل ضمن حركة معتادة لسوق العقارات السكنية تُظهر استقراراً نسبياً في السوق بارتفاع أو انخفاض طفيف.

وأوضحت بيانات "هيئة الإحصاء" أن المؤشر العام لأسعار العقارات لم يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول 2020، على أساس ربعي بالمقارنة مع متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الرابع 2019؛ إذ لم يتعدَّ 0.4%، فيما سجّل الربع الرابع من العام الماضي 2019 تغيراً طفيفاً لم يتجاوز 0.8% متأثراً بتغير أسعار الأراضي السكنية 0.8%.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء يعود تغير المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول 2020 على أساس سنوي لتأثره بارتفاع أسعار العقارات السكنية 1.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر، وفي نطاق القطاع السكني سجلت أسعار الشقق أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنحو 2.6% والعمائر السكنية بأكثر من 1.4%، والبيوت كذلك بنسبة 1.4%.

وعلى صعيد العقارات التجارية، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5% متأثرةً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسعار المعارض والمتاجر بمعدل أعلى تجاوز 1.2%، إلا أنها كانت محدودة التأثير نظًرا لوزنها المنخفض في المؤشر، فيما ارتفعت أسعار المراكز التجارية 2.1% والعمائر التجارية بنسبة 0.1%، وعلى الصعيد الزراعي ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بشكل غير ملحوظ بمعدل 0,2%.

الهيئة العامة للإحصاء العقارات السكنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال الربع الأول من 2020.. "الإحصاء": العقارات السكنية تواصل استقرارها
سبق

أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ استقرار أسعار العقارات نسبياً محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% على أساس سنوي؛ حيث ارتفعت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفلل ضمن حركة معتادة لسوق العقارات السكنية تُظهر استقراراً نسبياً في السوق بارتفاع أو انخفاض طفيف.

وأوضحت بيانات "هيئة الإحصاء" أن المؤشر العام لأسعار العقارات لم يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول 2020، على أساس ربعي بالمقارنة مع متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الرابع 2019؛ إذ لم يتعدَّ 0.4%، فيما سجّل الربع الرابع من العام الماضي 2019 تغيراً طفيفاً لم يتجاوز 0.8% متأثراً بتغير أسعار الأراضي السكنية 0.8%.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء يعود تغير المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول 2020 على أساس سنوي لتأثره بارتفاع أسعار العقارات السكنية 1.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر، وفي نطاق القطاع السكني سجلت أسعار الشقق أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنحو 2.6% والعمائر السكنية بأكثر من 1.4%، والبيوت كذلك بنسبة 1.4%.

وعلى صعيد العقارات التجارية، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5% متأثرةً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسعار المعارض والمتاجر بمعدل أعلى تجاوز 1.2%، إلا أنها كانت محدودة التأثير نظًرا لوزنها المنخفض في المؤشر، فيما ارتفعت أسعار المراكز التجارية 2.1% والعمائر التجارية بنسبة 0.1%، وعلى الصعيد الزراعي ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بشكل غير ملحوظ بمعدل 0,2%.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
09:24 PM

خلال الربع الأول من 2020.. "الإحصاء": العقارات السكنية تواصل استقرارها

قالت الهيئة في نشرتها :محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت نشرة الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء؛ استقرار أسعار العقارات نسبياً محققةً ارتفاعاً طفيفاً بلغ 1.2% على أساس سنوي، فيما سجلت أسعار المساكن زيادة طفيفة بواقع 2.1% على أساس سنوي؛ حيث ارتفعت أسعار الشقق وانخفضت أسعار الفلل ضمن حركة معتادة لسوق العقارات السكنية تُظهر استقراراً نسبياً في السوق بارتفاع أو انخفاض طفيف.

وأوضحت بيانات "هيئة الإحصاء" أن المؤشر العام لأسعار العقارات لم يسجل ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول 2020، على أساس ربعي بالمقارنة مع متوسط أسعار العقارات السكنية خلال الربع الرابع 2019؛ إذ لم يتعدَّ 0.4%، فيما سجّل الربع الرابع من العام الماضي 2019 تغيراً طفيفاً لم يتجاوز 0.8% متأثراً بتغير أسعار الأراضي السكنية 0.8%.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء يعود تغير المؤشر العام لأسعار العقارات للربع الأول 2020 على أساس سنوي لتأثره بارتفاع أسعار العقارات السكنية 1.2%، والذي بدوره تأثر بارتفاع أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.2%؛ نظًرا لوزنها الكبير في المؤشر، وفي نطاق القطاع السكني سجلت أسعار الشقق أيضاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.2%، بينما انخفضت أسعار الفلل بنحو 2.6% والعمائر السكنية بأكثر من 1.4%، والبيوت كذلك بنسبة 1.4%.

وعلى صعيد العقارات التجارية، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.5% متأثرةً بشكل رئيسي بانخفاض أسعار الأراضي التجارية بنسبة 0.4% بسبب انخفاض أسعار المعارض والمتاجر بمعدل أعلى تجاوز 1.2%، إلا أنها كانت محدودة التأثير نظًرا لوزنها المنخفض في المؤشر، فيما ارتفعت أسعار المراكز التجارية 2.1% والعمائر التجارية بنسبة 0.1%، وعلى الصعيد الزراعي ارتفعت أسعار الأراضي الزراعية بشكل غير ملحوظ بمعدل 0,2%.

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