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"أمانة القصيم" تنفذ 2505 جولة على المنشآت التجارية والغذائية بأول أيام رمضان

للتأكد من سلامة وحماية المتسوقين ومتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الاحترازية

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أمس، (2505) جولات رقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وتكثف أمانة المنطقة والبلديات خلال هذه المرحلة الجولات الرقابية الشاملة لسلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعت أمانة القصيم المتسوقين إلى اختيار الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت الأمانة الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر على الرقم "940".

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"أمانة القصيم" تنفذ 2505 جولة على المنشآت التجارية والغذائية بأول أيام رمضان
سبق

نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أمس، (2505) جولات رقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وتكثف أمانة المنطقة والبلديات خلال هذه المرحلة الجولات الرقابية الشاملة لسلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعت أمانة القصيم المتسوقين إلى اختيار الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت الأمانة الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر على الرقم "940".

14 إبريل 2021 - 2 رمضان 1442
12:28 PM

"أمانة القصيم" تنفذ 2505 جولة على المنشآت التجارية والغذائية بأول أيام رمضان

للتأكد من سلامة وحماية المتسوقين ومتابعة الامتثال للإرشادات والتدابير الاحترازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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نفذت الفرق الرقابية بأمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة أمس، (2505) جولات رقابية شملت المنشآت التجارية والغذائية.

وتكثف أمانة المنطقة والبلديات خلال هذه المرحلة الجولات الرقابية الشاملة لسلامة وحماية المتسوقين من خلال متابعة امتثال المنشآت التجارية للإرشادات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19).

ودعت أمانة القصيم المتسوقين إلى اختيار الوقت الأقلّ ازدحاماً وتحري التسوق الآمن خلال الشهر الفضيل، حيث تضمنت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤخراً السماح للمحال التجارية في مراكز التسوق والمولات بالعمل على مدى 24 ساعة لتقليل كثافة المتسوقين في أوقات الذروة، للمحافظة على صحة وسلامة الجميع.

وأهابت الأمانة الجميع بالمسارعة بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات والبروتوكولات الصحية في المتاجر على الرقم "940".

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