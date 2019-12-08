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اتفاقية تحدد تنظيم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المختلفة

"بنتن" خلال استقبال "رشيديان": المملكة ترحب بالحجاج من كل الطوائف والمذاهب

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا رشيديان والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.

ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران بموسم حج 1441هـ.

إلى ذلك وقّع وزير الحج والعمرة، ورئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تيسير كل الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كل أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي، والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكداً أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم حج هذا العام 1441هـ، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جهته، أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة ونائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معرباً عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.

وزير الحج والعمرة رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اتفاقية تحدد تنظيم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المختلفة
سبق

استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا رشيديان والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.

ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران بموسم حج 1441هـ.

إلى ذلك وقّع وزير الحج والعمرة، ورئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تيسير كل الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كل أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي، والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكداً أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم حج هذا العام 1441هـ، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جهته، أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة ونائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معرباً عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.

08 ديسمبر 2019 - 11 ربيع الآخر 1441
06:39 PM

اتفاقية تحدد تنظيم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المختلفة

"بنتن" خلال استقبال "رشيديان": المملكة ترحب بالحجاج من كل الطوائف والمذاهب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبل وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن في مكتبه بمكة المكرمة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية الدكتور علي رضا رشيديان والوفد المرافق له، وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لموسم حج هذا العام 1441هـ، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط وعدد من المسؤولين.

وجرى خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بشؤون حجاج جمهورية إيران.

ثم عقد اجتماع رسمي لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لخدمة حجاج جمهورية إيران بموسم حج 1441هـ.

إلى ذلك وقّع وزير الحج والعمرة، ورئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية اتفاقية ترتيبات شؤون الحج لموسم حج 1441هـ والتي تنظم قدوم الحجاج من إيران والخدمات المقدمة لهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة وجودهم في الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكد وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على تيسير كل الأمور لحجاج بيت الله الحرام وتيسير قدومهم من كل أنحاء العالم.

وأعرب عن شكره وتقديره للحجاج الإيرانيين على تعاونهم خلال موسم حج العام الماضي، والتزامهم بالتفرغ للعبادة والسكينة والسلم، مؤكداً أن الوزارة أنهت الترتيبات الخاصة لحجاج الجمهورية الإيرانية لموسم حج هذا العام 1441هـ، وأن المملكة ترحب بحجاج بيت الله الحرام من كل الطوائف والمذاهب والجنسيات في أرض الحرمين الشريفين.

من جهته، أعرب رئيس منظمة الحج والزيارة بجمهورية إيران الإسلامية عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة ونائبه على حسن الاستقبال والضيافة، معرباً عن تمنياته بنجاح موسم حج هذا العام كما كان في الأعوام السابقة.

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