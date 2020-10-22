النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"كورونا" يدفع بـ 787 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة في أسبوع

توقعات باستمرار فقدان الوظائف في ظل تزايد الوباء

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجماليها 787000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة بـ 842000 في الأسبوع السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وظلت المطالبات عالقة فوق ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود العظيم 2007، على الرغم من انخفاضها من رقم قياسي بلغ 6.867 مليونًا في مارس، وقدمت حزمة إنقاذ تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار في وقت مبكر من هذا العام شريان الحياة للعديد من الشركات، مما سمح لها بإبقاء العمال في كشوف الرواتب، كما رفعت النشاط الاقتصادي من الانكماش الذي بدأ في فبراير.

ومع نفاد التمويل، تقوم الشركات، وخصوصًا في صناعة النقل، إما بتسريح العمال وإما إجازتهم لأن الطلب لا يزال ضعيفًا.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظل المطالبات مرتفعة وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، التي يرون أنها قد تؤدي إلى قيود حكومية ومحلية أو يتخلى المزيد من الناس عن مؤسسات مثل المطاعم والحانات.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 860 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وزارة العمل الأمريكية

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"كورونا" يدفع بـ 787 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة في أسبوع
سبق

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجماليها 787000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة بـ 842000 في الأسبوع السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وظلت المطالبات عالقة فوق ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود العظيم 2007، على الرغم من انخفاضها من رقم قياسي بلغ 6.867 مليونًا في مارس، وقدمت حزمة إنقاذ تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار في وقت مبكر من هذا العام شريان الحياة للعديد من الشركات، مما سمح لها بإبقاء العمال في كشوف الرواتب، كما رفعت النشاط الاقتصادي من الانكماش الذي بدأ في فبراير.

ومع نفاد التمويل، تقوم الشركات، وخصوصًا في صناعة النقل، إما بتسريح العمال وإما إجازتهم لأن الطلب لا يزال ضعيفًا.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظل المطالبات مرتفعة وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، التي يرون أنها قد تؤدي إلى قيود حكومية ومحلية أو يتخلى المزيد من الناس عن مؤسسات مثل المطاعم والحانات.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 860 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
08:38 PM

"كورونا" يدفع بـ 787 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة في أسبوع

توقعات باستمرار فقدان الوظائف في ظل تزايد الوباء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
135

أفادت وزارة العمل الأمريكية اليوم (الخميس)، بأن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية بلغ إجماليها 787000 معدلة موسميًا للأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر، مقارنة بـ 842000 في الأسبوع السابق، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

وظلت المطالبات عالقة فوق ذروتها البالغة 665000 خلال فترة الركود العظيم 2007، على الرغم من انخفاضها من رقم قياسي بلغ 6.867 مليونًا في مارس، وقدمت حزمة إنقاذ تزيد قيمتها على 3 تريليونات دولار في وقت مبكر من هذا العام شريان الحياة للعديد من الشركات، مما سمح لها بإبقاء العمال في كشوف الرواتب، كما رفعت النشاط الاقتصادي من الانكماش الذي بدأ في فبراير.

ومع نفاد التمويل، تقوم الشركات، وخصوصًا في صناعة النقل، إما بتسريح العمال وإما إجازتهم لأن الطلب لا يزال ضعيفًا.

ويتوقع الاقتصاديون أن تظل المطالبات مرتفعة وسط عودة ظهور حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، التي يرون أنها قد تؤدي إلى قيود حكومية ومحلية أو يتخلى المزيد من الناس عن مؤسسات مثل المطاعم والحانات.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا 860 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,150
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,620
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,322
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,608

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة