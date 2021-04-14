النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

توجيه عاجل من أمير عسير باعتماد "إسكان عمالة شركة وطنية" نموذجاً

اطّلع عليه بينما عمليات تطوير مساكن العمالة تتواصل لتطويق "كورونا"

اطّلع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة كورونا، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها؛ حيث شاهد آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجّه أمير منطقة عسير، باعتماد إسكان الشركة نموذجاً لما يجب أن تكون عليه إسكان العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفادياً لتفشي حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.

الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
توجيه عاجل من أمير عسير باعتماد "إسكان عمالة شركة وطنية" نموذجاً
سبق

اطّلع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة كورونا، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها؛ حيث شاهد آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجّه أمير منطقة عسير، باعتماد إسكان الشركة نموذجاً لما يجب أن تكون عليه إسكان العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفادياً لتفشي حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
02:02 PM

توجيه عاجل من أمير عسير باعتماد "إسكان عمالة شركة وطنية" نموذجاً

اطّلع عليه بينما عمليات تطوير مساكن العمالة تتواصل لتطويق "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
1
3,591

اطّلع الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، المشرف العام لغرفة إدارة أزمة كورونا، على إسكان العمالة النموذجي لشركة وطنية متخصصة في الصناعات الغذائية بأبها؛ حيث شاهد آلية تنظيم الموقع وتنسيق وترتيب العمالة في مساحات وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة.

ووجّه أمير منطقة عسير، باعتماد إسكان الشركة نموذجاً لما يجب أن تكون عليه إسكان العمالة في المنطقة بشكل كامل، وذلك بصفة عاجلة في أقصر مدة ممكنة، تفادياً لتفشي حالات كورونا بين العاملين.

وتخضع عملية تطوير مساكن العمالة في جميع محافظات ومدن ومراكز منطقة عسير لإعادة تنظيم مواقع السكن، وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة العامة، وتطهير الأسطح بشكل روتيني، مع تطبيق لوسائل التباعد الاجتماعي، وتوفير سياسات للإبلاغ عن حالات الأمراض المعدية، إضافة لتحقيق جميع مهام المعايير اللازمة لكمال تطبيق الاحتياطات الصحية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,475
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,047
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,255

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة