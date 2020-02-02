النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير العمل يُصدر قرارًا بتوطين مهنة الصيدلة.. وهذه المنشآت المستثناة

إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442 هـ.

وسيطبَّق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يُذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20 / 01 / 1440 هـ، التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل؛ إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.


كما ستطبَّق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات. ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.

وزير العمل توطين مهنة الصيدلة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير العمل يُصدر قرارًا بتوطين مهنة الصيدلة.. وهذه المنشآت المستثناة
سبق

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442 هـ.

وسيطبَّق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يُذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20 / 01 / 1440 هـ، التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل؛ إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.


كما ستطبَّق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات. ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
08:24 PM

وزير العمل يُصدر قرارًا بتوطين مهنة الصيدلة.. وهذه المنشآت المستثناة

إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
13
8,169

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442 هـ.

وسيطبَّق هذا القرار على الكيانات التي يتجاوز عدد العاملين الوافدين فيها في مهنة الصيدلة خمسة صيادلة فأكثر، ويُستثنى من ذلك الصيادلة العاملون بمهنة "اختصاصي تسويق منتجات صيدلانية" في شركات الأدوية، ووكلاء الأدوية والموزعون والمصانع التي صدر لها قرار توطين من قِبل الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للاستثمار في نوفمبر من عام 2018م.

يُذكر أن هذه القرارات الوزارية تأتي إنفاذًا للاتفاقية الصحية في القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة الصحة، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، ومجلس الغرف السعودي ممثلاً للقطاع الخاص. وتهدف هذه الاتفاقية إلى توطين 40 ألف وظيفة في القطاع الصحي الخاص، وتجيء تحقيقًا لأهداف مبادرة "توطين المهن"، إحدى مبادرات الوزارة المعلنة في 20 / 01 / 1440 هـ، التي تهدف إلى تطوير وتحسين بيئة سوق العمل؛ إذ ستتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة كافة لضمان التزام المنشآت بتنفيذ هذه القرارات.


كما ستطبَّق عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين بحسب اللوائح والأنظمة، وذلك في حق المنشأة التي تقوم بمخالفة القرارات. ويمكن الرجوع إلى الدليل الإرشادي في موقع الوزارة الإلكتروني للاطلاع على المزيد من المعلومات.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,226
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,487
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,781
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,405

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة