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حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ

المركز الوطني للأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

26 ديسمبر 2020 - 11 جمادى الأول 1442
12:41 PM

حالة تستمر حتى 11 مساءً.. أمطار رعدية وأتربة مثارة على جدة ورابغ

المركز الوطني للأرصاد: تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,317

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على محافظتَي جدة ورابغ، والأجزاء الساحلية.

وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

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