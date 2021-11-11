أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2848" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة". جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة ذياب الشمري سبق 2021-11-11 أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2848" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".



جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443 07:55 PM

ضبطت 2848 مركبة مخالفة متوقفة بالأماكن المخصصة لذوي الإعاقة في حملة ميدانية نفذتها الإدارة العامة للمرور في جميع مناطق المملكة





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أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم، أنها بدأت الحملة الميدانية على مخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة.



وأوضحت إدارة المرور عبر حسابها على "تويتر" أن "إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة ضبطت "2848" مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة".



جاء ذلك ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة، ومن ضمنها التي تقف في الأماكن المخصصة لتلك الفئة، مهيبة بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.