النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.

وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.

وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:46 AM

خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً

قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
556

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.

وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,744
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,081
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,089
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,813

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان
"كورونا".. والمرحلة الأخطر

"كورونا".. والمرحلة الأخطر

حواء القرني
الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

الوعي المجتمعي واستئصال كورونا

علي آل شرمة
أنت كفو

أنت كفو

مها عبدالله الحقباني
كورونا.. وبحيرة اللبن!!

كورونا.. وبحيرة اللبن!!

وحيد بغدادي
عيـــــــد.. أين سعيد؟

عيـــــــد.. أين سعيد؟

خالد الحقباني
هيئة النهي عن كورونا

هيئة النهي عن كورونا

أحمد عجب
الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة