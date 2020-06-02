خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.
وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.
خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-06-02
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.
وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.
02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
08:46 AM
خلال 24 ساعة.. المسند: الكويت أعلى حرارة في العالم ورفحاء ثامناً
قال: احتلت المرتبتَين الأولى والثانية كما الثالثة 47.9م والأحساء المرتبة 11
قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ إن الكويت تصدّرت أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، وجاءت رفحاء ثامناً.
وقال عبر حسابه في "تويتر": الكويت تتصدّر المشهد في أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث احتلت المرتبتين الأولى والثانية، كما الثالثة 47.9م.
وأضاف، في حين جاءت #رفحاء في المرتبة الثامنة 46.7م، و#الأحساء في المرتبة الـ 11 بدرجة 46.4م.