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"السهلاوي" يشارك في تدريبات التعاون ..استعدادًا للمشاركة الآسيوية

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2020 ، والتي تُقام هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأدى لاعبو التعاون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس تمارين استشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية.

من جانب آخر انخرط اللاعب محمد السهلاوي في تدريبات اليوم، استعدادًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام بيرسبوليس، الجمعة .

يُذكر أن التعاون يتصدر المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط ، يليه الدحيل القطري بالرصيد ذاته.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"السهلاوي" يشارك في تدريبات التعاون ..استعدادًا للمشاركة الآسيوية
سبق

يواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2020 ، والتي تُقام هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأدى لاعبو التعاون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس تمارين استشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية.

من جانب آخر انخرط اللاعب محمد السهلاوي في تدريبات اليوم، استعدادًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام بيرسبوليس، الجمعة .

يُذكر أن التعاون يتصدر المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط ، يليه الدحيل القطري بالرصيد ذاته.

16 سبتمبر 2020 - 28 محرّم 1442
10:11 PM

"السهلاوي" يشارك في تدريبات التعاون ..استعدادًا للمشاركة الآسيوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل الفريق الكروي الأول بنادي التعاون تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2020 ، والتي تُقام هذه الأيام في العاصمة القطرية الدوحة.

وأدى لاعبو التعاون الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة الأمس تمارين استشفائية، فيما أدى بقية اللاعبين تمارين لياقية وفنية.

من جانب آخر انخرط اللاعب محمد السهلاوي في تدريبات اليوم، استعدادًا للمشاركة في مباراة الفريق أمام بيرسبوليس، الجمعة .

يُذكر أن التعاون يتصدر المجموعة الثالثة بـ 6 نقاط ، يليه الدحيل القطري بالرصيد ذاته.

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