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عضو شرف "الأزرق" الأمير الوليد بن طلال: سيبقى "الهلال" رابع أفضل نادٍ في العالم

قدَّم عضو الشرف والداعم الكبير لنادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم ‏السبت التهنئة للأهلي المصري بعد أن كسب شقيقه الهلال برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، الذي أُقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن خلال حسابه في "تويتر" قال الأمير الوليد بن طلال: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادٍ في العالم، ولا يزال رابع أفضل نادٍ في العالم. بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميًّا".

وخسر الهلال بطل آسيا أمام بطل إفريقيا برباعية نظيفة؛ ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.

وتُوِّج تشيلسي الإنجليزي باللقب لأول مرة في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عضو شرف "الأزرق" الأمير الوليد بن طلال: سيبقى "الهلال" رابع أفضل نادٍ في العالم
سبق

قدَّم عضو الشرف والداعم الكبير لنادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم ‏السبت التهنئة للأهلي المصري بعد أن كسب شقيقه الهلال برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، الذي أُقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن خلال حسابه في "تويتر" قال الأمير الوليد بن طلال: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادٍ في العالم، ولا يزال رابع أفضل نادٍ في العالم. بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميًّا".

وخسر الهلال بطل آسيا أمام بطل إفريقيا برباعية نظيفة؛ ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.

وتُوِّج تشيلسي الإنجليزي باللقب لأول مرة في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي.

12 فبراير 2022 - 11 رجب 1443
11:52 PM

عضو شرف "الأزرق" الأمير الوليد بن طلال: سيبقى "الهلال" رابع أفضل نادٍ في العالم

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أحمد سرور - الرياض
16
3,562

قدَّم عضو الشرف والداعم الكبير لنادي الهلال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، اليوم ‏السبت التهنئة للأهلي المصري بعد أن كسب شقيقه الهلال برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال الأندية، الذي أُقيم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ومن خلال حسابه في "تويتر" قال الأمير الوليد بن طلال: "نادي الهـلال في كأس العالم كـان رابع أفضل نادٍ في العالم، ولا يزال رابع أفضل نادٍ في العالم. بإذن الله يكون الهلال من الأوائل عالميًّا".

وخسر الهلال بطل آسيا أمام بطل إفريقيا برباعية نظيفة؛ ليكتفي بالمركز الرابع في مونديال الأندية.

وتُوِّج تشيلسي الإنجليزي باللقب لأول مرة في تاريخه على حساب بالميراس البرازيلي.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,798
142 مليون ..

142 مليون ..

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