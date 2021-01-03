النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 82 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 180خلال الـ24 ساعة الماضية

"هدف" يدعم 6 مهن في "تمهير" ضمن مبادرة توطين المهن

للإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية وتحفيز الخاص

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ وذلك تعزيزًا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، مساعدًا إكلينيكيًّا، ومساعد أسنان، ومساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يُذكر أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المنشآت الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبَل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير من قائمة برامجنا.

هدف صندوق تنمية الموارد البشرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"هدف" يدعم 6 مهن في "تمهير" ضمن مبادرة توطين المهن
سبق

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ وذلك تعزيزًا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، مساعدًا إكلينيكيًّا، ومساعد أسنان، ومساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يُذكر أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المنشآت الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبَل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير من قائمة برامجنا.

03 يناير 2021 - 19 جمادى الأول 1442
10:25 AM

"هدف" يدعم 6 مهن في "تمهير" ضمن مبادرة توطين المهن

للإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية وتحفيز الخاص

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,136

يدعم صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 6 مهن وأنشطة ضمن برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)؛ وذلك تعزيزًا لمبادرة توطين المهن التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وتتضمن المهن المضافة إلى برنامج "تمهير"، مساعدًا إكلينيكيًّا، ومساعد أسنان، ومساعد صيدلي، ومهن البصريات، بالإضافة إلى التدريب على بعض المهن المرتبطة بالمجال السينمائي، ووسيط الشحن البريدي.

ويأتي ذلك انطلاقًا من أهداف البرنامج في دعم مبادرات ومستهدفات التوطين والإسهام في تطوير مهارات وقدرات الكوادر الوطنية، وتحفيز أداء منشآت القطاع الخاص العاملة في هذا النوع من المهن والأنشطة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى هذا النحو سينضم الباحثون عن عمل في المهن والأنشطة المشار إليها، إلى قائمة المستفيدين من التدريب في البرنامج من حاملي الدبلومات والبكالوريوس فأعلى.

يُذكر أن آلية البرنامج، حددت تقديم مكافأة مالية قدرها 2000 ريال تودع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، وإيداع مكافأة مالية قدرها 3000 ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي؛ مما يزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المنشآت الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة في القطاع الخاص؛ لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للمشاركة في سوق العمل.

ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرص التدريبية من قِبَل المنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات" على الرابط: taqat.sa واختيار برنامج تمهير من قائمة برامجنا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,064
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,848
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,369
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,547

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

ماراثون الثقافة يفتح أجواء الإبداع

علي آل شرمة
المملكة في زمن كورونا

المملكة في زمن كورونا

ماجد البريكان
معاييرك تبني مخاوفك

معاييرك تبني مخاوفك

مها الجبر
المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

المرأة السعودية وتبعات التمكين..!!

غسان محمد عسيلان
كل إنسان وظروفه..!

كل إنسان وظروفه..!

أحمد عجب
مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

مكاتب الإشراف النسائية.. ضرورة أم ترف..؟!

ماجد الحربي
وإن طال ليل الظالمين!!

وإن طال ليل الظالمين!!

عبدالمحسن الحارثي
المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة