"محمد بن ناصر" يعيد تشكيل مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع

بالتزامن مع إطلاق دورتها الـ15

أصدر الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، قرارًا بإعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، وذلك بالتزامن مع إطلاق دورتها الـ15.

من جانبه رفع أمين عام جائزة جازان للتفوق والإبداع الدكتور إبراهيم بن محمد أبوهادي، بالغ شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه ودعمه المتواصل للجائزة، ورعايته الدائمة لشباب وشابات المنطقة ورجالاتها، الذي تفانوا وأبدعوا في العديد من المجالات؛ خدمةً للوطن ولمجتمعاتهم.

وأوضح "أبوهادي" أن الجائزة حققت الكثير من المنجزات بإيجاد وخلق بيئة تنافسية بين أفراد المجتمع، إلى جانب إسهامها في نشر ثقافة التميز، مؤكداً أن الجائزة انطلقت في غاياتها وأهدافها للاعتراف بتميز الناجحين والمبدعين من أبناء المنطقة؛ تحفيزاً وتقديراً لنجاحاتهم.

وقال: "حرصنا في جائزة جازان للتفوق والإبداع وفي ظل توجيهات أمير منطقة جازان وسمو نائبه، على مواكبة التوجه الوطني الرامي لتعزيز التنمية المستدامة عبر الاهتمام بالعنصر البشري، بنشر روح الإبداع والإتقان؛ لتكون الأجيال قادرة على مواصلة البناء والمنافسة".

وأشاد "أبوهادي" بجهود أعضاء مجلس أمناء الجائزة السابق، منوهاً بالعطاء الكبير الذي منحوه للجائزة طيلة مسيرتها، عبر تحديث وتطوير مجالات الجائزة وآليات الترشح لها، واعتماد أعلى معايير التقييم، متمنياً للمجلس المعين مواصلة تحقيق النجاحات المتميزة للجائزة.

وفيما يلي بيان بأعضاء مجلس أمناء جائزة جازان للتفوق والإبداع، وهم:

- الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز

أمير منطقة جازان

- الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

نائب أمير منطقة جازان

- الدكتور مرعي بن حسن محمد القحطاني

رئيس جامعة جازان

- الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين

رئيس جامعة الباحة

- الدكتور عبدالله بن محمد الصقر

وكيل إمارة منطقة جازان

- الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي

أمين عام الجائزة

- نايف بن مناحي بن جرمان بن سعيدان

أمين منطقة جازان

- الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي

مدير عام التعليم بمنطقة جازان

- الدكتور حسن بن محسن خرمي

مدير التعليم بمحافظة صبيا

- عبدالرحمن بن دبي الحربي

مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان

- اللواء عبدالله بن مسفر محمد فايع الزهيري

مدير شرطة منطقة جازان

- حسن بن أحمد محمد الحازمي

رئيس النادي الأدبي بمنطقة جازان

- علي بن أحمد بن أحمد زعلة

رئيس فرع جمعية الثقافة والفنون

- خالد بن محمد علي صائغ

رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجازان

- الدكتور عبدالرحمن بن أحمد محمد هيجان

عضو مجلس الشورى

- الدكتور حسن بن حجاب بن يحيى الحازمي

عضو مجلس الشورى

- الدكتور حسن بن شوقي أحمد الحازمي

وكيل وزارة الإسكان للأراضي والشؤون الفنية

- الدكتور هاشم بن عبده هاشم عمر هاشم

عضو مجلس الشورى سابقًا

- الدكتور عاصم محمد بن منصور مدخلي

عضو مجلس الشورى

- المهندس محمد بن أحمد خلوي موكلي

الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه

- الدكتورة عائشة بنت حسن زكري

عضو مجلس الشورى

- إبراهيم بن محمد أحمد الحازمي

عضو مجلس منطقة جازان

- المهندس رستم بن مقبول كبيسي

نائب رئيس هيئة السياحة لقطاع التراث الوطني

- الدكتور حمود بن علي أحمد أبوطالب

كاتب وصحفي

- رحاب بنت زيلعي مسلم

مساعدة مدير تعليم جازان للشؤون التعليمية

- حنان بنت علي الحازمي

الشؤون التعليمية بتعليم صبيا