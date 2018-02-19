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"أيقظ آمالك".. التحديات تواجه مرضى التصلب المتعدّد و"200 ألف لا تكفي الدواء"!

60 مريضاً أسّسوا جمعية "أرفى" بالشرقية لنقل المعاناة.. بـ "لا وقف أو عيادة أو نقل"

أسّس 60 مريضاً بمرض التصلب المتعدّد، جمعية "أرفى" للتصلب المتعدّد بالمنطقة الشرقية، وتواصلوا بالمهتمين وفئات المجتمع لرفع مستويات الوعي بهذا المرض الذي يُصيب الشباب من فئة من 14 الى 45 عاماً؛ حيث تجتهد الجمعية في تقديم الدعم اللازم، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وسط تحديات عدة.

وفي التفاصيل، قال بعض المرضى المؤسّسين للجمعية لـ"سبق": "نحن مجموعة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدّد نسعى لأن نكون صوتاً ينقل معاناة المرضى ويتفاعل مع آمالهم وأحلامهم ويطالب بحقوقهم".

وأضافوا: وضعنا نصب أعيننا شعاراً سامياً "أيقظ آمالك لتتخطى آلامك"، ومن هذا المنطلق سنعمل دائماً على خدمة مرضى التصلب المتعدّد في المملكة العربية السعودية، وسنسعى لتحسين جودة حياتهم من خلال المساهمة في تمكينهم، وجعلهم أعضاء مشاركين في المجتمع مستقلين بذاتهم قادرين على الإنتاج وتكوين أسر والاندماج في مجتمعهم".

تواجه جمعية التصلب المتعدّد "أرفى" تحديات عدة، منها: وقف لضمان الاستدامة المالية، وإنشاء عيادة لمصابين هذا المرض؛ إضافة الى وسيلة نقل للمصابين، وغيرها من التحديات التي تواجهها الجمعية.

يُذكر أن بعض أدوية مرض التصلب المتعدّد تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال، وأقل دواء بنحو ألفي ريال، وهذا ما يعانيه بعض المرضى رغم أن بعض المستشفيات الحكومية تقدّم الأدوية بشكلٍ مجاني للمواطنين السعوديين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أيقظ آمالك".. التحديات تواجه مرضى التصلب المتعدّد و"200 ألف لا تكفي الدواء"!
سبق

أسّس 60 مريضاً بمرض التصلب المتعدّد، جمعية "أرفى" للتصلب المتعدّد بالمنطقة الشرقية، وتواصلوا بالمهتمين وفئات المجتمع لرفع مستويات الوعي بهذا المرض الذي يُصيب الشباب من فئة من 14 الى 45 عاماً؛ حيث تجتهد الجمعية في تقديم الدعم اللازم، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وسط تحديات عدة.

وفي التفاصيل، قال بعض المرضى المؤسّسين للجمعية لـ"سبق": "نحن مجموعة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدّد نسعى لأن نكون صوتاً ينقل معاناة المرضى ويتفاعل مع آمالهم وأحلامهم ويطالب بحقوقهم".

وأضافوا: وضعنا نصب أعيننا شعاراً سامياً "أيقظ آمالك لتتخطى آلامك"، ومن هذا المنطلق سنعمل دائماً على خدمة مرضى التصلب المتعدّد في المملكة العربية السعودية، وسنسعى لتحسين جودة حياتهم من خلال المساهمة في تمكينهم، وجعلهم أعضاء مشاركين في المجتمع مستقلين بذاتهم قادرين على الإنتاج وتكوين أسر والاندماج في مجتمعهم".

تواجه جمعية التصلب المتعدّد "أرفى" تحديات عدة، منها: وقف لضمان الاستدامة المالية، وإنشاء عيادة لمصابين هذا المرض؛ إضافة الى وسيلة نقل للمصابين، وغيرها من التحديات التي تواجهها الجمعية.

يُذكر أن بعض أدوية مرض التصلب المتعدّد تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال، وأقل دواء بنحو ألفي ريال، وهذا ما يعانيه بعض المرضى رغم أن بعض المستشفيات الحكومية تقدّم الأدوية بشكلٍ مجاني للمواطنين السعوديين.

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
02:03 PM

"أيقظ آمالك".. التحديات تواجه مرضى التصلب المتعدّد و"200 ألف لا تكفي الدواء"!

60 مريضاً أسّسوا جمعية "أرفى" بالشرقية لنقل المعاناة.. بـ "لا وقف أو عيادة أو نقل"

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عبدالله السالم - الدمام
0
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أسّس 60 مريضاً بمرض التصلب المتعدّد، جمعية "أرفى" للتصلب المتعدّد بالمنطقة الشرقية، وتواصلوا بالمهتمين وفئات المجتمع لرفع مستويات الوعي بهذا المرض الذي يُصيب الشباب من فئة من 14 الى 45 عاماً؛ حيث تجتهد الجمعية في تقديم الدعم اللازم، وتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية والنفسية، وسط تحديات عدة.

وفي التفاصيل، قال بعض المرضى المؤسّسين للجمعية لـ"سبق": "نحن مجموعة من المصابين بمرض التصلب العصبي المتعدّد نسعى لأن نكون صوتاً ينقل معاناة المرضى ويتفاعل مع آمالهم وأحلامهم ويطالب بحقوقهم".

وأضافوا: وضعنا نصب أعيننا شعاراً سامياً "أيقظ آمالك لتتخطى آلامك"، ومن هذا المنطلق سنعمل دائماً على خدمة مرضى التصلب المتعدّد في المملكة العربية السعودية، وسنسعى لتحسين جودة حياتهم من خلال المساهمة في تمكينهم، وجعلهم أعضاء مشاركين في المجتمع مستقلين بذاتهم قادرين على الإنتاج وتكوين أسر والاندماج في مجتمعهم".

تواجه جمعية التصلب المتعدّد "أرفى" تحديات عدة، منها: وقف لضمان الاستدامة المالية، وإنشاء عيادة لمصابين هذا المرض؛ إضافة الى وسيلة نقل للمصابين، وغيرها من التحديات التي تواجهها الجمعية.

يُذكر أن بعض أدوية مرض التصلب المتعدّد تصل إلى أكثر من 200 ألف ريال، وأقل دواء بنحو ألفي ريال، وهذا ما يعانيه بعض المرضى رغم أن بعض المستشفيات الحكومية تقدّم الأدوية بشكلٍ مجاني للمواطنين السعوديين.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,144
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,555
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,212
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,165

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