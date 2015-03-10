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مدير "صحة الشرقية" في رسالته لأهالي القطيف: الوضع مطمئن

قال: هذا الإجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفيروس لا قدر الله

أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي في رسالة لأهالي محافظة القطيف أن تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف هو تعليق مؤقت؛ لحمايتهم من العدوى وانتشار الفيروس.

وقال الدكتور "العريفي" في رسالة هذا نصّها: إخواني وأخواتي أهالي محافظة القطيف؛ اتخذت المملكة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف تعليقاً مؤقتاً، وقد جاء هذا الإجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفيروس لا قدر الله.

وأضاف في رسالته أن الوضع في المحافظة مطمئن وآمن، ونحن حالياً في مرحلة الاحتواء والوقاية، وبما أن صحتكم وسلامتكم على رأس أولوياتنا، فإننا نعمل على مدار الساعة لحمايتكم، ومن ضمن أعمالنا تم تكليف فرق طبية وفنية متخصصة في الطب الوقائي للتواصل معكم.

وطالب "العريفي" الجميع بالتعاون معهم؛ حتى يتمكنوا من خدمتكم ووقايتكم، وتطبيق الإجراءات والتدابير لحمايتكم وسلامتكم.

محافظة القطيف فيروس كورونا الجديد إبراهيم بن عبدالكريم العريفي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "صحة الشرقية" في رسالته لأهالي القطيف: الوضع مطمئن
سبق

أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي في رسالة لأهالي محافظة القطيف أن تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف هو تعليق مؤقت؛ لحمايتهم من العدوى وانتشار الفيروس.

وقال الدكتور "العريفي" في رسالة هذا نصّها: إخواني وأخواتي أهالي محافظة القطيف؛ اتخذت المملكة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف تعليقاً مؤقتاً، وقد جاء هذا الإجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفيروس لا قدر الله.

وأضاف في رسالته أن الوضع في المحافظة مطمئن وآمن، ونحن حالياً في مرحلة الاحتواء والوقاية، وبما أن صحتكم وسلامتكم على رأس أولوياتنا، فإننا نعمل على مدار الساعة لحمايتكم، ومن ضمن أعمالنا تم تكليف فرق طبية وفنية متخصصة في الطب الوقائي للتواصل معكم.

وطالب "العريفي" الجميع بالتعاون معهم؛ حتى يتمكنوا من خدمتكم ووقايتكم، وتطبيق الإجراءات والتدابير لحمايتكم وسلامتكم.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:43 PM

مدير "صحة الشرقية" في رسالته لأهالي القطيف: الوضع مطمئن

قال: هذا الإجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفيروس لا قدر الله

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حامد العلي - الدمام
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أكد مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي في رسالة لأهالي محافظة القطيف أن تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف هو تعليق مؤقت؛ لحمايتهم من العدوى وانتشار الفيروس.

وقال الدكتور "العريفي" في رسالة هذا نصّها: إخواني وأخواتي أهالي محافظة القطيف؛ اتخذت المملكة إجراءات احترازية لمكافحة انتشار فيروس "كورونا" الجديد، ومن ضمنها تعليق الدخول والخروج من وإلى القطيف تعليقاً مؤقتاً، وقد جاء هذا الإجراء لحمايتكم من العدوى وانتشار الفيروس لا قدر الله.

وأضاف في رسالته أن الوضع في المحافظة مطمئن وآمن، ونحن حالياً في مرحلة الاحتواء والوقاية، وبما أن صحتكم وسلامتكم على رأس أولوياتنا، فإننا نعمل على مدار الساعة لحمايتكم، ومن ضمن أعمالنا تم تكليف فرق طبية وفنية متخصصة في الطب الوقائي للتواصل معكم.

وطالب "العريفي" الجميع بالتعاون معهم؛ حتى يتمكنوا من خدمتكم ووقايتكم، وتطبيق الإجراءات والتدابير لحمايتكم وسلامتكم.

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