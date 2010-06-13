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"صحة عسير" تؤكد: جميع مصابي هجوم مطار أبها غادروا المستشفى

المتحدث الرسمي: قدّمت لهم الخدمات العلاجية وتماثلوا للشفاء التام ولله الحمد

أكدت "صحة منطقة عسير" مغادرة جميع مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها يوم أمس المستشفى.

وتفصيلاً، أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سابقاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع قائلًا: تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لعدد ١٨ حالة في نفس الموقع جراء إصابات خفيفة، وجميعهم كانوا في حالة مستقرة للغاية، فيما تم نقل عدد ٨ حالات إلى المستشفى جراء إصابات متوسطة، وتم إجراء جميع الفحوص الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام ولله الحمد وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة بفضل الله.

وأكد أن صحة المنطقة تحرص على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات خاصة النساء والأطفال في حال احتياجهم لذلك.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"صحة عسير" تؤكد: جميع مصابي هجوم مطار أبها غادروا المستشفى
سبق

أكدت "صحة منطقة عسير" مغادرة جميع مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها يوم أمس المستشفى.

وتفصيلاً، أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سابقاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع قائلًا: تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لعدد ١٨ حالة في نفس الموقع جراء إصابات خفيفة، وجميعهم كانوا في حالة مستقرة للغاية، فيما تم نقل عدد ٨ حالات إلى المستشفى جراء إصابات متوسطة، وتم إجراء جميع الفحوص الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام ولله الحمد وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة بفضل الله.

وأكد أن صحة المنطقة تحرص على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات خاصة النساء والأطفال في حال احتياجهم لذلك.

13 يونيو 2019 - 10 شوّال 1440
03:32 PM

"صحة عسير" تؤكد: جميع مصابي هجوم مطار أبها غادروا المستشفى

المتحدث الرسمي: قدّمت لهم الخدمات العلاجية وتماثلوا للشفاء التام ولله الحمد

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رائد القرفي - أبها
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أكدت "صحة منطقة عسير" مغادرة جميع مصابي الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها يوم أمس المستشفى.

وتفصيلاً، أوضحت "صحة عسير" أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة سابقاً في مثل هذه الحالات، وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات، وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم "صحة عسير" عبدالعزيز يحيى آل شايع قائلًا: تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لعدد ١٨ حالة في نفس الموقع جراء إصابات خفيفة، وجميعهم كانوا في حالة مستقرة للغاية، فيما تم نقل عدد ٨ حالات إلى المستشفى جراء إصابات متوسطة، وتم إجراء جميع الفحوص الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام ولله الحمد وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة بفضل الله.

وأكد أن صحة المنطقة تحرص على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات خاصة النساء والأطفال في حال احتياجهم لذلك.

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