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كأس العالم للأندية يبث عبر قنوات SSC وشاهد VIP

بمشاركة عربية متمثلة في الهلال والأهلي والجزيرة

أوضحت شركة الرياضة السعودية، أمس الخميس، أنها حصلت على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية 2021، حصريًا في السعودية وستنقل مباريات البطولة عبر قنوات SSC، إضافة إلى منصة شاهد VIP، ضمن الباقة الرياضية.

وتنظم الإمارات العربية المتحدة البطولة، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة الجزيرة الإماراتي المستضيف، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي مرشح أوقيانوسيا.

الهلال كأس العالم كأس العالم للأندية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كأس العالم للأندية يبث عبر قنوات SSC وشاهد VIP
سبق

أوضحت شركة الرياضة السعودية، أمس الخميس، أنها حصلت على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية 2021، حصريًا في السعودية وستنقل مباريات البطولة عبر قنوات SSC، إضافة إلى منصة شاهد VIP، ضمن الباقة الرياضية.

وتنظم الإمارات العربية المتحدة البطولة، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة الجزيرة الإماراتي المستضيف، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي مرشح أوقيانوسيا.

03 ديسمبر 2021 - 28 ربيع الآخر 1443
12:07 AM

كأس العالم للأندية يبث عبر قنوات SSC وشاهد VIP

بمشاركة عربية متمثلة في الهلال والأهلي والجزيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,254

أوضحت شركة الرياضة السعودية، أمس الخميس، أنها حصلت على الحقوق الحصرية لبث كأس العالم للأندية 2021، حصريًا في السعودية وستنقل مباريات البطولة عبر قنوات SSC، إضافة إلى منصة شاهد VIP، ضمن الباقة الرياضية.

وتنظم الإمارات العربية المتحدة البطولة، خلال الفترة من 3 إلى 12 فبراير المقبل، بمشاركة الجزيرة الإماراتي المستضيف، وتشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري بطل إفريقيا، وبالميراس البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية، ومونتيري المكسيكي بطل أمريكا الشمالية، وأوكلاند سيتي مرشح أوقيانوسيا.

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