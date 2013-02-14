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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ

سجلت أجهزة الرصد الزلزالي، هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ؛ طبقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن "مركز الهزة وقع على بُعد 170 كيلومترًا شمال قرية ميروزو".

وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

هزة أرضية زلزال المحيط الهادئ

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هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ
سبق

سجلت أجهزة الرصد الزلزالي، هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ؛ طبقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن "مركز الهزة وقع على بُعد 170 كيلومترًا شمال قرية ميروزو".

وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
08:23 AM

هزة أرضية بقوة 5.7 درجات تضرب جزيرة غوام في المحيط الهادئ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت أجهزة الرصد الزلزالي، هزة أرضية بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر قبالة جزيرة غوام في المحيط الهادئ؛ طبقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأشارت "الهيئة" إلى أن "مركز الهزة وقع على بُعد 170 كيلومترًا شمال قرية ميروزو".

وأضافت: "مركز الهزة وقع على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض".

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