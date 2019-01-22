النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو الخاضعين لـ"القيمة المضافة" لتقديم إقراراتهم

عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من 2021م.. تجنبًا لفرض غرامة التأخير

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2021م؛ وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، على التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبَل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو الخاضعين لـ"القيمة المضافة" لتقديم إقراراتهم
سبق

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2021م؛ وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، على التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبَل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
05:49 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تدعو الخاضعين لـ"القيمة المضافة" لتقديم إقراراتهم

عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من 2021م.. تجنبًا لفرض غرامة التأخير

A A A
ذياب الشمري - الرياض
1
671

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي والربع الرابع من عام 2021م؛ وذلك في موعد أقصاه الحادي والثلاثين من شهر يناير الجاري.

وحثت "الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال، على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)؛ تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

وحثت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة، على التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة (zatca.gov.sa).

وتعد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبَل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,806
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,624
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,875
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,739

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة