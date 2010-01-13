"الموارد البشرية" ترسل رسائل نصية لأول دفعة من المستحقين الجدد تفيد بحالة "الأهلية"

وكالة الضمان الاجتماعي تعمل على التحقق من صحة حساباتهم البنكية

بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بوكالة الضمان الاجتماعي، بإرسال رسائل نصية إلى أول دفعة من المستحقين الجدد، تفيد بحالة "الأهلية" بعد أن تم التحقق من صحة حساباتهم البنكية.

وأوضحت الوزارة أن معاش الضمان الاجتماعي يُصرف في الشهر التالي من صدور قرار الطلب؛ مشيرة إلى أنها تعمل على توحيد تاريخ الصرف للضمان الاجتماعي للمستحقين الجدد والمستفيدين السابقين بالتدريج.

‏‎وتعمل الوزارة على إعلان النتائج بشكل تدريجي عبر إرسال رسالة نصية لبقية المتقدمين بنتيجة الاستحقاق.

وكانت منصة الدعم والحماية الاجتماعية قد بدأت بتاريخ 20 نوفمبر 2021م استقبال طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور.