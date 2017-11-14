النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأخضر يسعى لخطف الصدارة من أوزباكستان

يلتقيان عصر اليوم ضمن التصفيات الآسيوية

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الرابعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين وذلك عندما يلاقي منتخب أوزباكستان اليوم الخميس على ملعب باختاكور في طشقند.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا اليمن مع فلسطين على استاد المحرق في المنامة.

وتتصدر أوزباكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للسعودية و4 لكل من فلسطين وسنغافورة ونقطتين لليمن.

ويخوض الأخضر مواجهة مهمة، يسعى من خلالها لتعويض تعادله في مباراتين خلال الجولات الثلاث الأولى.

وأعرب هيرف رينارد مدرب السعودية عن طموحه في أن يظهر فريقه بصورة جيدة خلال هذه المباراة، حيث قال: نحن تحت ضغط كبير، ولكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا، ما زال أمامنا الوقت الكافي من أجل تحسين التناسق بين اللاعبين في الفريق.

من جهة أخرى فإن منتخب أوزباكستان يواصل عروضه القوية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين، وهي النتيجة التي تسببت بإقالة المدرب السابق هيكتور كوبر وتعيين المدرب الوطني فاديم أبراموف مكانه.

المنتخب السعودي منتخب أوزباكستان ملعب باختاكور طقشند كأس العالم كأس آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأخضر يسعى لخطف الصدارة من أوزباكستان
سبق

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الرابعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين وذلك عندما يلاقي منتخب أوزباكستان اليوم الخميس على ملعب باختاكور في طشقند.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا اليمن مع فلسطين على استاد المحرق في المنامة.

وتتصدر أوزباكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للسعودية و4 لكل من فلسطين وسنغافورة ونقطتين لليمن.

ويخوض الأخضر مواجهة مهمة، يسعى من خلالها لتعويض تعادله في مباراتين خلال الجولات الثلاث الأولى.

وأعرب هيرف رينارد مدرب السعودية عن طموحه في أن يظهر فريقه بصورة جيدة خلال هذه المباراة، حيث قال: نحن تحت ضغط كبير، ولكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا، ما زال أمامنا الوقت الكافي من أجل تحسين التناسق بين اللاعبين في الفريق.

من جهة أخرى فإن منتخب أوزباكستان يواصل عروضه القوية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين، وهي النتيجة التي تسببت بإقالة المدرب السابق هيكتور كوبر وتعيين المدرب الوطني فاديم أبراموف مكانه.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
01:51 AM

الأخضر يسعى لخطف الصدارة من أوزباكستان

يلتقيان عصر اليوم ضمن التصفيات الآسيوية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,129

يخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مواجهته الرابعة في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين وذلك عندما يلاقي منتخب أوزباكستان اليوم الخميس على ملعب باختاكور في طشقند.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها يوم الخميس أيضًا اليمن مع فلسطين على استاد المحرق في المنامة.

وتتصدر أوزباكستان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 5 نقاط للسعودية و4 لكل من فلسطين وسنغافورة ونقطتين لليمن.

ويخوض الأخضر مواجهة مهمة، يسعى من خلالها لتعويض تعادله في مباراتين خلال الجولات الثلاث الأولى.

وأعرب هيرف رينارد مدرب السعودية عن طموحه في أن يظهر فريقه بصورة جيدة خلال هذه المباراة، حيث قال: نحن تحت ضغط كبير، ولكننا سنقدم أفضل ما بوسعنا، ما زال أمامنا الوقت الكافي من أجل تحسين التناسق بين اللاعبين في الفريق.

من جهة أخرى فإن منتخب أوزباكستان يواصل عروضه القوية بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام فلسطين، وهي النتيجة التي تسببت بإقالة المدرب السابق هيكتور كوبر وتعيين المدرب الوطني فاديم أبراموف مكانه.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,338
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,261
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,625
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,921

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة