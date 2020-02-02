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السعودية تجلي 10 طلاب من ووهان الصينية بؤرة كورونا

عقب موافقة السلطات الصينية على رحلة الطيران الخاصة

قال قناة الإخبارية، اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي، إن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت؛ بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص.

المملكة العربية السعودية الصين فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية تجلي 10 طلاب من ووهان الصينية بؤرة كورونا
سبق

قال قناة الإخبارية، اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي، إن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت؛ بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
09:19 AM

السعودية تجلي 10 طلاب من ووهان الصينية بؤرة كورونا

عقب موافقة السلطات الصينية على رحلة الطيران الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال قناة الإخبارية، اليوم الأحد، نقلاً عن دبلوماسي سعودي، إن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية؛ بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت "رويترز".

وتعد مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص، وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الأحد، إن الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت؛ بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد، إلى أكثر من 14 ألف شخص.

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