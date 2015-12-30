بوينغ 737 ماكس تعود إلى الأجواء بعد منع عالمي استمر 20 شهراً

عادت طائرة بوينغ 737 ماكس إلى الأجواء بعد منع هذا الطراز من التحليق قبل 20 شهراً في جميع أنحاء العالم بسبب حادثين أوديا بحياة مئات المسافرين وأوقعا شركة بوينغ الأمريكية في أزمة.

وحلّقت أول رحلة أمس الثلاثاء في الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر مارس 2019، حيث أعادت شركة أميركان إيرلاينز الطائرة إلى الخدمة مرة أخرى.

أقلعت الرحلة الأمريكية 718 من ميامي نحو الساعة 10:40 صباحاً متجهة إلى مطار لاغوارديا في نيويورك، وهبطت الطائرة قبل الموعد المحدّد، بعد الساعة الواحدة ظهراً وعلى متنها 100 راكب.

وتم منع بوينغ 737 ماكس من الطيران قبل 20 شهراً بعد تحطم طائرتيْن من هذا الطراز في إندونيسيا (عام 2018) وإثيوبيا (عام 2019)؛ ما أسفر عن مقتل ما مجموعه 346 شخصاً.

ووجد المحققون حينها أن طيّاري كلتا الطائرتين لم يتمكّنا من السيطرة بعد وقت قصير من الإقلاع، حيث أدّى نظام التحكم في الطيران المعيب، إلى دفع مقدمة الطائرة 737 ماكس إلى الأرض.

وينتظر أن يعيد عددٌ من شركات الطيران الأمريكية هذا الطراز من الطائرات، إلى الخدمة بشكلٍ تدريجي بداية من عام 2021 المقبل.