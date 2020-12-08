تمديد تكليف "الزهراني" مديرًا لصحة البيئة في الطائف

أصدر مساعد مدير الشؤون الصحية للصحة العامة بمحافظة الطائف الأخصائي خالد بن محمد الثبيتي، قرارًا بتمديد تكليف الأخصائي حسن بن أحمد الزهراني، مديرًا لإدارة صحة البيئة، لمدة عام، اعتبارًا من اليوم.

ويعتبر "الزهراني" أحد الكفاءات المتميزة بصحة الطائف ومشرفًا ميدانيًّا على الجولات المكثفة على الأسواق التجارية والمولات، لمتابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية لمنع انتشار فيروس "كورونا" للحد من التجمعات والزحام داخل المحالّ والمطاعم والكافيهات.

وعبّر "الزهراني" عن شكره وتقديره لمدير صحة الطائف، والمساعد للصحة العامة بصحة الطائف على هذه الثقة، قائلًا: إنها تعتبر حافزًا له على بذل المزيد من الجهد والعطاء من خلال تطوير بيئة العمل والارتقاء بأفضل الخدمات الصحية.