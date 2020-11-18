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زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي" يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق وأفغانستان

قال: من المهم خلال الشهرين المقبلين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة في الدفاع والسياسة

حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".

الرئيسية/ أخبار العالم

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زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي" يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق وأفغانستان
سبق

حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".

18 نوفمبر 2020 - 3 ربيع الآخر 1442
12:14 AM

زعيم الأغلبية بـ"الشيوخ الأمريكي" يحذر من سحب القوات سريعًا من العراق وأفغانستان

قال: من المهم خلال الشهرين المقبلين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة في الدفاع والسياسة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذر ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي يوم الثلاثاء من إقدام الولايات المتحدة على القيام بأي تغييرات سريعة في السياسة الدفاعية أو الخارجية، بما يشمل سياستها تجاه العراق وأفغانستان وفقًا لرويترز.

وتفصيلاً، قال ماكونيل للصحفيين "من المهم جدًا هنا خلال الشهرين القادمين عدم القيام بأي تغييرات كبيرة فيما يتعلق بالدفاع أو بالسياسة". وأضاف أن "الخفض الكبير (في عدد القوات الأمريكية) في أفغانستان أو العراق سيكون خطأ"، وفقا لموقع "سويس أنفو".

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